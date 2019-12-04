Черчесов: «Занятия по футболу в России должны быть доступны для всех»

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Главный тренер сборной России считает, что занятия по футболу должны быть доступны в России для детей и взрослых. Об этом наставник заявил на пресс-конференции, которая приурочена к проведению совместной акции Министерства спорта России и РПЛ , направленной на продвижение федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом. Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть.

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