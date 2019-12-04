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Черчесов: «Занятия по футболу в России должны быть доступны для всех»

сегодня, 12:08

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что занятия по футболу должны быть доступны в России для детей и взрослых. Об этом наставник заявил на пресс-конференции, которая приурочена к проведению совместной акции Министерства спорта России и РПЛ, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом. Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020.

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Виссарионович
Виссарионович
   31 / 1001
сегодня в 12:44
Проблем нет с доступностью, платишь деньги и играешь.
Денег у людей не так много, а футбол стал дорогим удовольствием.
Для того чтобы отдать ребенка в секцию, помимо экипировки, нужно еще оплачивать сборы и соревнования, оплачивать топливо в автобусе на котором дети поедут.
Чтобы взрослые могли играть и участвовать в соревнованиях, тоже нужно заплатить не малые средства, за организацию, за судейство, купить форму и т.д.
Государству нужно подумать как сделать так чтобы зрители пришли на игру, если пойдут зрители, будет и интерес спонсоров, а будет интерес спонсоров, будут и дети заниматься и взрослые...
Скажу про свой город. Сейчас начались соревнования по мини-футболу, и нигде про это не написано. Точнее написано но чтобы узнать расписание, нужно заморочиться и поискать. Почему нет афиши детских, (взролых) хоккейных, футбольных, танцевальных и т.д. мероприятий? У нас институт выпускает маркетологов зачем? Чтобы они потом продавцами работали?
А они собираются и решают можно или нельзя матом ругаться...да не надо это никому, вот и весь ответ...выделят бабки, а в дело пойдет только 10 часть, результата не будет.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1001
сегодня в 12:18
Это невозможно.
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