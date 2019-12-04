Уткин: «Хочу стать в „Краснодаре“ футболистом основы»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

Ближайшая цель? Без сюрпризов. Стать в «Краснодаре» футболистом основы, играть постоянно и выиграть с командой какие-то титулы. Потому что уже пора!

Не могу назвать себя стабильным игроком основы, так что для меня вообще нет проходных матчей. Мне важна каждая минута. Каждым своим действием стремлюсь доказать, что достоин места на поле.