Калошин: «VAR может быть на всех матчах РПЛ со второй части сезона»

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что судьи РПЛ со второй части сезона будут готовы работать на всех матчах каждого тура лиги, используя систему видеоассистента рефери.
К началу второй части сезона, и об этом уже можно уверенно говорить, у нас будет готово минимум 15 судей, минимум 12 VAR (видеоассистенты), а в качестве AVAR (помощники видеоассистента) смогут работать не менее 28 человек.
Я назвал минимальные цифры, то есть это гарантировано; есть серьезные основания заявлять, что удастся подготовить и побольше людей. То количество арбитров, которое будет в обойме к 20 туру, с точки зрения человеческих ресурсов, безусловно, позволяет проводить все матчи в туре с использованием VAR.
Ранее Леонид Калошин заявил, что внедрение системы видеоассистента рефери для работы на матчах РПЛ проводится в соответствии с планом.