Калошин: «VAR может быть на всех матчах РПЛ со второй части сезона»

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что судьи РПЛ со второй части сезона будут готовы работать на всех матчах каждого тура лиги, используя систему видеоассистента рефери.

К началу второй части сезона, и об этом уже можно уверенно говорить, у нас будет готово минимум 15 судей, минимум 12 VAR (видеоассистенты), а в качестве AVAR (помощники видеоассистента) смогут работать не менее 28 человек.