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Калошин: «VAR может быть на всех матчах РПЛ со второй части сезона»

сегодня, 11:19

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что судьи РПЛ со второй части сезона будут готовы работать на всех матчах каждого тура лиги, используя систему видеоассистента рефери.

К началу второй части сезона, и об этом уже можно уверенно говорить, у нас будет готово минимум 15 судей, минимум 12 VAR (видеоассистенты), а в качестве AVAR (помощники видеоассистента) смогут работать не менее 28 человек.

Я назвал минимальные цифры, то есть это гарантировано; есть серьезные основания заявлять, что удастся подготовить и побольше людей. То количество арбитров, которое будет в обойме к 20 туру, с точки зрения человеческих ресурсов, безусловно, позволяет проводить все матчи в туре с использованием VAR.

Ранее Леонид Калошин заявил, что внедрение системы видеоассистента рефери для работы на матчах РПЛ проводится в соответствии с планом.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 1006
сегодня в 12:26
Федун против.
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 1006
сегодня в 12:02
Уже сейчас ясно, что ВАР ни чем не помог а только навредил, самый скандальный год и самый слабый чемпион
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