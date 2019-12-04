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Уткин: «Сейчас главное – не сбавлять обороты»

сегодня, 10:33

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился мнением о положении краснодарской команды в турнирной таблице РПЛ. В данный момент «быки» занимают третью строчку. 

33 очка за 17 туров? Неплохой старт. Хотя были матчи, где должны были дожимать и выигрывать. Но всё равно держим приличный темп. Сейчас главное – не сбавлять обороты, тогда на финише всё будет хорошо.

Давила ли психологически серия из четырех ничьих? Нет, не было такого. Параллельно мы одержали две победы в Лиге Европы над «Трабзонспором», так что духом не падали. Понимали, что в любом случае сделали всё возможное, и ситуация переломится в ближайшее время.

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Виссарионович
Виссарионович ответил Террпсихора
   31 / 1006
сегодня в 10:56
Правильно, не читал и не стоит начинать.)
Про уток, стрижей, свиней , бомжей.
Лучше если будут писать только про 40 летнего коня-рекордсмена, дырку 43.
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 10:48
Сразу бы написали что за утка, вот интересно 20летнего стрижа читать...
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