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«Енисей» ставит задачу сохранить место в ФНЛ

сегодня, 11:08

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил, что «Енисей» ставит задачу на текущий сезон сохранить место в ФНЛ.

На текущий сезон у нас две задачи - безусловное сохранение места в ФНЛ. Мы должны выйти из этой красной зоны, где сейчас находимся, и самое главное, мы должны проповедовать другую философию. Мы должны провести остаток сезона с той командой, львиная доля которой пойдет в сезон-2020/2021, и начать строить нашу новую команду.

После 25 игр «Енисей» c 25 очками занимает 17-е место в таблице ФНЛ и находится в зоне вылета.

Напомним, что недавно «Енисей» объявил о назначении нового директора клуба.

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Все комментарии
alex074
alex074
   123 / 1006
сегодня в 12:34
Обычно цели сезона выход в высший этап турнира. Но тут похоже руководству богатого края футбол не нужен, раз за 2 года, команда может из РПЛ до ПФЛ скатиться...
drug01
drug01
   162 / 1006
сегодня в 12:09
Удачи!
EAGinLE
EAGinLE
   138 / 1006
сегодня в 12:05
Сезон покажет .
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 1006
сегодня в 11:22
Шансы еще не потеряны.
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