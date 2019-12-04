«Енисей» ставит задачу сохранить место в ФНЛ

сегодня, 11:08

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил, что «Енисей» ставит задачу на текущий сезон сохранить место в ФНЛ .

На текущий сезон у нас две задачи - безусловное сохранение места в ФНЛ . Мы должны выйти из этой красной зоны, где сейчас находимся, и самое главное, мы должны проповедовать другую философию. Мы должны провести остаток сезона с той командой, львиная доля которой пойдет в сезон-2020/2021, и начать строить нашу новую команду.

После 25 игр «Енисей» c 25 очками занимает 17-е место в таблице ФНЛ и находится в зоне вылета.

Напомним, что недавно «Енисей» объявил о назначении нового директора клуба.