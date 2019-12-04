Уткин: «Мы с Широковым играем в похожем стиле»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своих приоритетах в развитии и назвал футболистов, повлиявших на его игру.

Мне надо работать над отбором и слабой ногой. Есть и еще один момент. Чувство пространства и чувство лимита своего времени. Но развить его я смогу только через матчи, если буду получать постоянную практику.

Кто в юности был для меня ориентиром в мировом футболе? Пока играл опорника, просматривал игру многих топ-футболистов на этой позиции. Приглядывался, что у кого могу взять. Но одного не выделю, с кумирами не сложилось. А сейчас больше внимания обращаю на атакующих игроков. Назову Озила в лучшие годы, есть чему поучиться у Зидана, да и у того же Головина. Ну и ребят из «Краснодара», начиная с Романа Широкова, тоже выделю — их игру я видел ежедневно, старался обогащаться навыками и видением игры. Кажется, мы с Широковым играем в похожем стиле. При невысокой скорости стараемся компенсировать недостатки за счет правильных решений.