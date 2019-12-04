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Уткин: «Мы с Широковым играем в похожем стиле»

сегодня, 10:43

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал о своих приоритетах в развитии и назвал футболистов, повлиявших на его игру.

Мне надо работать над отбором и слабой ногой. Есть и еще один момент. Чувство пространства и чувство лимита своего времени. Но развить его я смогу только через матчи, если буду получать постоянную практику.

Кто в юности был для меня ориентиром в мировом футболе? Пока играл опорника, просматривал игру многих топ-футболистов на этой позиции. Приглядывался, что у кого могу взять. Но одного не выделю, с кумирами не сложилось. А сейчас больше внимания обращаю на атакующих игроков. Назову Озила в лучшие годы, есть чему поучиться у Зидана, да и у того же Головина. Ну и ребят из «Краснодара», начиная с Романа Широкова, тоже выделю — их игру я видел ежедневно, старался обогащаться навыками и видением игры. Кажется, мы с Широковым играем в похожем стиле. При невысокой скорости стараемся компенсировать недостатки за счет правильных решений.

Ранее Уткин поделился мнением о положении краснодарской команды в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   27 / 1006
сегодня в 11:15
Вот, когда отвесишь пинка, как сделал Широков, Спаллети, будучи тренером бомжей, тогда можешь равняться).
makkie
makkie
   6 / 1006
сегодня в 11:02
Сперва показалось, что Вася Уткин снова троллит Широкова 😂
Faustello
Faustello ответил Binger
   28 / 1006
сегодня в 10:58
А Уткин это кто?
Не ну понятно что такому известному челу как тебе простительно не знать ))

Воспитанник академии "Краснодара" Даниил Уткин вошел в список 60 лучших футболистов мира 1999 года рождения по версии Guаrdian, сообщается на официальном сайте британского издания.

В настоящее время Уткин выступает за молодежный состав "Краснодара" и юношескую сборную России его возраста.

В характеристике Уткина за умение сделать длинный пас, менять фланги при атаках и тактическую грамотность хавбека сравнивают с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Полом Скоулзом.
STVA 1
STVA 1
   65 / 1006
сегодня в 10:55
Главное чтобы в другом как Рома не был.
Faustello
Faustello
   28 / 1006
сегодня в 10:54
Давай Даня, развивай навыки быстрее уже, потенциал есть.
Виссарионович
Виссарионович ответил Binger
   31 / 1006
сегодня в 10:45
Здрасти. Приехали.
Binger
Binger
   51 / 1006
сегодня в 10:44
А Уткин это кто?
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