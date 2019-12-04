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Черчесов: «Иностранные тренеры благодарили за проведение ЧМ-2018»

сегодня, 12:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что наставники иностранных сборных высоко оценивают проведение ЧМ-2018 в России и до сих пор вспоминают детали проведения турнира.

Мы были сейчас на жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы. Сколько времени прошло, но ко мне, словно по заданию, подходили коллеги, которые были на чемпионате мира, и выражали благодарность. До сих пор они вспоминают Россию и вспоминают даже не площадки, на которых играли, а людей и отношение к ним. Они видят, как Россия развивается.

Мы идем в правильном направлении, и если не самые последние люди в футболе об этом вспоминают, то мы их сумели зацепить. И с некой толикой зависти об этом вспоминают.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что занятия по футболу должны быть доступны в России для детей и взрослых.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 1001
сегодня в 13:28
Салямыч - фигура!
alex074
alex074
   122 / 1001
сегодня в 12:45
Как-будто заслуга усатого чабана в том, что в России организовали так замечательно ЧМ-2018
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