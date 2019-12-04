Минспорт выделит на развитие футбола в России 27 млрд рублей

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что государство в рамках программы «Спорт - норма жизни» выделит на развитие футбольной инфраструктуры 27 млрд рублей.

Проект включает в себя несколько уровней - создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом. Также средства пойдут на обучение тренеров и проведение соревнований.