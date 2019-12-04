ГлавнаяНовости

Минспорт выделит на развитие футбола в России 27 млрд рублей

сегодня, 12:17

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что государство в рамках программы «Спорт - норма жизни» выделит на развитие футбольной инфраструктуры 27 млрд рублей.

Проект включает в себя несколько уровней - создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом. Также средства пойдут на обучение тренеров и проведение соревнований.

Ранее Павел Колобков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в первую десятку рейтинга ФИФА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «Надеюсь, что к первому сбору Лунёв будет в полном порядке»
Сегодня, 14:21 Комментарии0
Семак: «Нас ждёт очень сложный матч против „Динамо“»
Сегодня, 13:43 Комментарии8
Рыжиков не собирается заканчивать карьеру, несмотря на возраст
Сегодня, 13:42 Комментарии1
Минспорт подпишет соглашение с РФС для организации мероприятий
Сегодня, 13:27 Комментарии2
Шунин: «Российские футболисты должны ставить перед собой максимальные цели»
Сегодня, 12:50 Комментарии5
Черчесов: «Иностранные тренеры благодарили за проведение ЧМ-2018»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Binger
Binger ответил LOpp
   53 / 1001
сегодня в 13:37
построят несколько футбольных коробок по цене как космодром "Восточный" вот и все развитие футбола.
А как у вас на укроине строят?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   38 / 1001
сегодня в 13:29
Так же, как в Саранске сделаете, построете никому не нужный стадион, потом найдете команду в радиусе 1000 км и загоните туда играть? Или как в Ростове, построите стадион за счет федерального бюджета, а потом спихнете его на скромный и так бюджет области?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   27 / 1001
сегодня в 13:04
Контролировать кто будет общественную организацию?).Сами, сами себя?).
Морозовский
Морозовский ответил Dirty_Harry
   9 / 1001
сегодня в 13:00
Опять большая часть средств разбазарится людьми никакого отношению к спорту не имеющая вовсе, зачем выделять деньги на то что мертво. И кто будет следить за распределением средств?
За распределением средств будут следить те, кто на этом тоже поимеет свою долю.
LOpp
LOpp
   34 / 1001
сегодня в 12:36
построят несколько футбольных коробок по цене как космодром "Восточный" вот и все развитие футбола.
Vector-B B
Vector-B B
   666 / 1001
сегодня в 12:35
люди щас напишут что деньги разворуют,распилят и будут правы!
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
   920 / 1001
сегодня в 12:30
разворуют .....
VIPded
VIPded
   72 / 1001
сегодня в 12:29
Пилить и пилить...(((
mangoх12
mangoх12
   30 / 1001
сегодня в 12:28
а клубы пропадают
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   369 / 1001
сегодня в 12:25
Опять большая часть средств разбазарится людьми никакого отношению к спорту не имеющая вовсе, зачем выделять деньги на то что мертво. И кто будет следить за распределением средств?
Морозовский
Морозовский
   9 / 1001
сегодня в 12:24
Разворуют эти деньги те, кто выделяет вместе с теми , кому их выделяют.
Splurgeloa
Splurgeloa
   94 / 1001
сегодня в 12:22
А толку если большую часть просто разворуют?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100