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Алиссон: «Клопп действительно особенный человек»

сегодня, 16:35

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в интервью France Football поделился мнением о наставнике команды Юргене Клоппе

Клопп действительно особенный человек. Когда я только подписал контракт с «Ливерпулем», он позвонил мне в FaceTime. Было забавно, я видел его широкую улыбку и улыбался ему в ответ. Мы улыбались лицом к лицу, я себя чувствовал счастливым в тот момент. 

Сила духа - самая сложная вещь в раздевалке. Но Юрген имеет это влияние. Он вкладывает в нас эту силу, веру. Он явно тот, кто разбирается в футболе, но вдобавок он еще прекрасно понимает нас. Он ко всем относится одинаково, но при этом учитывает индивидуальность каждого футболиста. 

Напомним, что Алиссон был признан лучшим голкипером 2019 года.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   102 / 1006
сегодня в 16:58
Клопп лучшейший тренер мира,Гвардиолай лучший тренер мира,Моуриньо особенный когда спит зубами к стенке,Вальверде особенный физрук,Слуцкий особенный любитель русской водки смирноф итд итп.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   23 / 1006
сегодня в 16:44
Клопп нормальный.а особенный в курятнике.
Wolverhampton
Wolverhampton
   374 / 1006
сегодня в 16:39
Особенный в Тоттенхэме!
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