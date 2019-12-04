Алиссон: «Клопп действительно особенный человек»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в интервью France Football поделился мнением о наставнике команды .

Клопп действительно особенный человек. Когда я только подписал контракт с «Ливерпулем», он позвонил мне в FaceTime. Было забавно, я видел его широкую улыбку и улыбался ему в ответ. Мы улыбались лицом к лицу, я себя чувствовал счастливым в тот момент.

Сила духа - самая сложная вещь в раздевалке. Но Юрген имеет это влияние. Он вкладывает в нас эту силу, веру. Он явно тот, кто разбирается в футболе, но вдобавок он еще прекрасно понимает нас. Он ко всем относится одинаково, но при этом учитывает индивидуальность каждого футболиста.