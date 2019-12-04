Президент УЕФА: «Предложим арбитрам допускать 10-20-сантиметровые офсайды»

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен предложить арбитрам допускать 10-20 сантиметровые офсайды.
Если у вас длинный нос, то он может оказаться в офсайде. С помощью VAR проводят специальные линии офсайда. Считаю, что это немного субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см.
Ранее Чеферин поделился своим мнением о системе видеопомощи рефери (VAR).
То запутанный формат отбора ЧЕ, то какие-то сантиметры. 25процентный президент УЕФА.))))
То запутанный формат отбора ЧЕ, то какие-то сантиметры. 25процентный президент УЕФА.))))
тупые уроды, во первых - это не меняет сути, теперь просто будут те же споры, 20см не оффсайд, 22см - оффсайд.
во вторых, у барсы либо Реала метр будет ровняться 20см, а у Челси либо Арсенала 2см = 25см.
За****сь придумал, как судьям надо по заказу, так будут вертеть)))
тупые уроды, во первых - это не меняет сути, теперь просто будут те же споры, 20см не оффсайд, 22см - оффсайд.
во вторых, у барсы либо Реала метр будет ровняться 20см, а у Челси либо Арсенала 2см = 25см.
За****сь придумал, как судьям надо по заказу, так будут вертеть)))