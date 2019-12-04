Президент УЕФА: «Предложим арбитрам допускать 10-20-сантиметровые офсайды»

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен предложить арбитрам допускать 10-20 сантиметровые офсайды.

Если у вас длинный нос, то он может оказаться в офсайде. С помощью VAR проводят специальные линии офсайда. Считаю, что это немного субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см.