ГлавнаяНовости

Президент УЕФА: «Предложим арбитрам допускать 10-20-сантиметровые офсайды»

сегодня, 15:24

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен предложить арбитрам допускать 10-20 сантиметровые офсайды.

Если у вас длинный нос, то он может оказаться в офсайде. С помощью VAR проводят специальные линии офсайда. Считаю, что это немного субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см.

Ранее Чеферин поделился своим мнением о системе видеопомощи рефери (VAR).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алиссон: «Клопп действительно особенный человек»
Сегодня, 16:35 Комментарии3
Отец Гвардиолы не исключил, что Хосеп может вернуться в «Барселону»
Сегодня, 15:48 Комментарии3
Мама Месси: «Мы думали, что пятый „Золотой мяч“ был последним»
Сегодня, 15:32 Комментарии3
Владелец «Фиорентины» встретился с отцом Кьезы
Сегодня, 15:19 Комментарии0
Паратичи: «Де Лигт - монстр!»
Сегодня, 15:12 Комментарии2
Паратичи: «Михайлович был близок к тому, чтобы возглавить „Ювентус“»
Сегодня, 14:00 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
   127 / 1006
сегодня в 17:28
Ну и дела, зачем тогда ВАР, и кто будет вымерять эти см?
mihaluch
mihaluch
   63 / 1006
сегодня в 17:24
Тогда судейский беспредел обретёт законную силу.
San Skra
San Skra
   439 / 1006
сегодня в 17:23
Он даже не в состоянии сформулировать конкретно свою идею: так 10 или 20? Правила должны быть четкими. Он хочет поддержать длинноносых, тем самым ущемляя коротконосых, такая толлерантность к добру не приведет. Всем не угодишь.
artr-90
artr-90
   1003 / 1006
сегодня в 17:11
Что за дескриминация 25-сантиметровых офсайдов?!
Anzhidag777
Anzhidag777
сегодня в 17:05
не горячитесь ребята это только в чемпионате Армении будет действовать
Медив
Медив
   152 / 1006
сегодня в 17:03
А так Чиф посмотрел, что без ВАРа испанский треш может вылететь от всех подряд и решил, что это фигня какая то получается. А так можно и без бабок остаться, если будут заходить в полуфиналы всякие Аяксы с Тоттенхэмами
Медив
Медив
   152 / 1006
сегодня в 17:00
Не проще было бы считать офсайд по положению ног, а не по носу, плечу или бороде
Знатог
Знатог
   443 / 1006
сегодня в 16:59
Неплохая идея. Воровать нельзя. Но если немного, 10-20 млн. то можно.
Ruslik1982
Ruslik1982
   185 / 1006
сегодня в 16:39
они и раньше ошибались на 10-20 см, а с таким допуском начнут ошибаться почти на полметра
Project Pandora
Project Pandora
   251 / 1006
сегодня в 16:29
К свистку и баллончику добавится рулетка. В РФПЛ она будет сине-бело-голубой.
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   53 / 1006
сегодня в 16:20
Дзюба постоянно в офсайде, у Дзюбы язык более 20 см)) Газпром-Зенит купил Президента УЕФА)) Не стоит ради одного Дзюбы вводить это правило, прикрываясь носом Ибрагимовича))
dino-hsv
dino-hsv
   54 / 1006
сегодня в 16:19
с одной стороны правильно, а с другой все знают, как это будет трактоваться. одним (ювентусам каким-нибудь) будут засчитывать такие голы, а их соперникам - нет
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   15 / 1006
сегодня в 16:14
Верните Платини. Чифирин сам себя переиграл.
То запутанный формат отбора ЧЕ, то какие-то сантиметры. 25процентный президент УЕФА.))))
time out
time out ответил Юрий Сенатов 1
   58 / 1006
сегодня в 16:13
Интересно, кто будет измерять эти сантиметры? Боковые арбитры с рулеткой?
Будут бегать с линейкой. И порка не замеряет отмашку давать не будет.
wingback
wingback
   187 / 1006
сегодня в 16:07
ашотная РФС давно допускает 10-20 сантиметровые заносы от мазутного проекта...
Алекс шульц
Алекс шульц
сегодня в 16:06
Идиотизм очередной. Судьям рулетки уже покупать ?
Никита Илларионов
Никита Илларионов
   775 / 1006
сегодня в 16:06
Что несёт этот Чеферин(
ДСА
ДСА
   191 / 1006
сегодня в 16:03
Ну так судья будет вершителем судеб причем без всяких опасений.
juvenale
juvenale
   19 / 1006
сегодня в 16:03
на пол шишки можно
Nick Ch
Nick Ch
   114 / 1006
сегодня в 16:03
Не слабый такой нос в 20 см.. 😅😂
cska plus
cska plus
   6 / 1006
сегодня в 16:03
Как только разрешат безбородов допустит лвухметровые оффсайды в пользу спартака.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
   316 / 1006
сегодня в 16:03
Интересно, кто будет измерять эти сантиметры? Боковые арбитры с рулеткой?
Надо вообще отменить офсайды. Игрокам не надо возвращаться назад, за линию офсайда, экономия сил с другой стороны. Защитники могут, не задумываясь, пулять мяч вперед, к штрафной, где его дожидается нападающий. А почему к штрафной ? - прямо в штрафную. Мячик налево - мячик направо, как в настольном теннисе. Красота. Все к этому и придет в результате псевдореформ.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1006
сегодня в 15:58
Эта новость для свиней и их прикоимленного судейского корпуса. Гыгыгы
Питер Ман
Питер Ман
   38 / 1006
сегодня в 15:57
Президент УЕФА: «Предложим арбитрам допускать 10-20 метровые офсайды в матчах "Спартака"»
Питер Ман
Питер Ман
   38 / 1006
сегодня в 15:56
Это что шутка?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 1006
сегодня в 15:56
Интересно, кто будет измерять эти сантиметры? Боковые арбитры с рулеткой?
sihafazatron
sihafazatron
   28 / 1006
сегодня в 15:56
щас многое на усмотрение арбитра, 1 увидит офсайд, а другой скажет "это же ювентус, гол чистый"
gentlewolf
gentlewolf
   110 / 1006
сегодня в 15:54
Бомжи уже размером с длину экватора набегали результативных офсайдов.
dzvinka
dzvinka
   98 / 1006
сегодня в 15:50
это явная проплата лолижных крыс из двух клубов, ибо с этим вар ни***я не наварить, надо както крутить.
dzvinka
dzvinka
   98 / 1006
сегодня в 15:49
Чеферин, ты вообще д****л или прикидываешся?)))
тупые уроды, во первых - это не меняет сути, теперь просто будут те же споры, 20см не оффсайд, 22см - оффсайд.
во вторых, у барсы либо Реала метр будет ровняться 20см, а у Челси либо Арсенала 2см = 25см.
За****сь придумал, как судьям надо по заказу, так будут вертеть)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100