Паратичи: «Де Лигт - монстр!»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о защитнике туринской команды .

Де Лигт - монстр! Это наша лучшая инвестиция в молодого игрока. Я улыбаюсь, когда слышу от других, что они сомневаются в нем. Я всегда был убежден в его качествах: это феноменальный футболист.

Вы вообще понимаете, что он играет сейчас на позиции центрального защитника в топовой команде в 20 лет? Это же просто сумасшествие. Он станет сильнейшим защитником следующих десяти лет.