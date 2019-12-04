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Паратичи: «Де Лигт - монстр!»

сегодня, 15:12

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о защитнике туринской команды Матийсе де Лигте

Де Лигт - монстр! Это наша лучшая инвестиция в молодого игрока. Я улыбаюсь, когда слышу от других, что они сомневаются в нем. Я всегда был убежден в его качествах: это феноменальный футболист. 

Вы вообще понимаете, что он играет сейчас на позиции центрального защитника в топовой команде в 20 лет? Это же просто сумасшествие. Он станет сильнейшим защитником следующих десяти лет. 

Напомним, что де Лигт стал лучшим молодым игроком 2019 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   80 / 1006
сегодня в 16:18
Как в Skyline?
juvenale
juvenale
   19 / 1006
сегодня в 15:22
ну пока исправно привозит)))хотя перед последним матчем, в двух был стеной
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