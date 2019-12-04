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Паратичи: «Желаю Конте удачи. Но не слишком много»

сегодня, 13:18

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи пожелал главному тренеру «Интера» Антонио Конте удачи, несмотря на то, что миланская команда является главным соперником туринцев в Серии А. 

С Конте мы выиграли три первых титула. «Ювентус» многим ему обязан, как игроку, так и тренеру. 

Честно говоря, я не сомневался, что они навяжут нам борьбу в этом сезоне. 

Он остается для нас другом. Я желаю ему удачи. Но не слишком много (улыбается). 

Ранее Фабио Паратичи поделился мнением о главном тренере «Юве» Маурицио Сарри

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