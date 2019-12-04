Паратичи: «Желаю Конте удачи. Но не слишком много»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи пожелал главному тренеру «Интера» удачи, несмотря на то, что миланская команда является главным соперником туринцев в Серии А.

С Конте мы выиграли три первых титула. «Ювентус» многим ему обязан, как игроку, так и тренеру.

Честно говоря, я не сомневался, что они навяжут нам борьбу в этом сезоне.

Он остается для нас другом. Я желаю ему удачи. Но не слишком много (улыбается).