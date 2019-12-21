Вальверде: «Это огромное преимущество, когда у вас в команде есть Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом».
Это огромное преимущество, когда у вас в команде есть Месси. В любое время может случиться гол. Мне понравилась игра команды, особенно в первой половине встречи.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом».
Это огромное преимущество, когда у вас в команде есть Месси. В любое время может случиться гол. Мне понравилась игра команды, особенно в первой половине встречи.
Гроза алавесов и Хетафе
В сборной его истинное лицо
Гроза алавесов и Хетафе
В сборной его истинное лицо