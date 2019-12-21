Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2019/2020

Вальверде: «Это огромное преимущество, когда у вас в команде есть Месси»

21 декабря 2019, 20:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом».

Это огромное преимущество, когда у вас в команде есть Месси. В любое время может случиться гол. Мне понравилась игра команды, особенно в первой половине встречи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Невилл: «Тошнит от таких лидеров, как Джонсон, Трамп, Инфантино, Блаттер»
Сегодня, 00:59
Тренер Катара: «Мы пытались бороться, но у соперника было своё оружие»
Вчера, 23:50
Альфаро: «Валенсия сыграет против Нидерландов, в этом нет никаких сомнений»
Вчера, 23:28
Уилкшир: «Россия не претендовала бы на победу на чемпионате мира»
Вчера, 14:51
Петржела: «Сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира»
Вчера, 11:50
Флик назвал цель сборной Германии на чемпионате мира
Вчера, 09:06
Сортировать
Все комментарии
vitya valdes
vitya valdes
22 декабря 2019 в 11:42
Да ты запарил уже одно и то же лепить каждый раз!!!!!
Гроза алавесов и Хетафе
В сборной его истинное лицо
Armyan4eG
Armyan4eG ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 декабря 2019 в 00:02, ред.
ну сборная бы из групп без Лео не выходила...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 декабря 2019 в 22:48
Это касается только Барсы, про сборную такого не скажешь
Apsny
Apsny
21 декабря 2019 в 22:44
Только и рассчитывает на него.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2019 в 21:33
Точно, Реал ещё слабее =)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 