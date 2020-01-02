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Олдридж: «Хендерсон займёт место среди великих игроков „Ливерпуля“»

сегодня, 16:32

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Ирландии Джон Олдридж поделился мнением относительно значимости капитана «мерсисайдцев» Джордана Хендерсона для команды.

Джордан Хендерсон столкнулся с почти невыполнимой задачей, когда сменил Стивена Джеррарда на посту капитана «Ливерпуля» летом 2015 года. Но теперь это его неумолимая заслуга, и он займет место среди великих игроков клуба.

Я помню тот скепсис, когда Хендерсон принял эстафету от легендарного Стиви Джи, и я был среди тех, кто сомневался, справится ли он с задачей возглавить один из великих клубов в мировом футболе на поле и вне его.

Хендерсон всегда отдавал все «Ливерпульскому» делу, но ему не хватало качеств в некоторых областях своей игры в те дни, когда формировалась игра клуба.

Юрген Клопп не всегда выбирал Хендерсона, когда он пришел в качестве тренера, и я помню призывы к Вирджилу ван Дейку быть названным капитаном «Ливерпуля», когда он прибыл в клуб в январе 2018 года и оказал такое большое влияние на команду.

Тем не менее Хендерсон вырос, как и многие члены команды, которая достигла 2020 года с курсом закончить 30-летнее ожидание чемпионского титула. Если он сможет получить свой трофей Премьер-Лиги на Энфилде в мае, его наследие как одного из великих капитанов «Ливерпуля» всех времен будет обеспечено.

В конце прошлого сезона Хендерсон попал в число номинантов на звание лучшего игрока ЛЧ в сезоне-2018/19. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 19:15
жаль,что о Погба нельзя сказать такое.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:03
Хендо далеко не кудесник мяча, технарь, Но очень старается, полностью выкладывается на поле, настоящий трудяга и боец!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:53
конечно, капитан, взял ЛЧ, должен брать и Чемпик. Думаю не только Хэндо, но и много кто из нынешнего состава. Но не будем загадывать, надо играть!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:37
Будет одним из многих хороших игроков.
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