Олдридж: «Хендерсон займёт место среди великих игроков „Ливерпуля“»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Ирландии Джон Олдридж поделился мнением относительно значимости капитана «мерсисайдцев» для команды.

Джордан Хендерсон столкнулся с почти невыполнимой задачей, когда сменил Стивена Джеррарда на посту капитана «Ливерпуля» летом 2015 года. Но теперь это его неумолимая заслуга, и он займет место среди великих игроков клуба.

Я помню тот скепсис, когда Хендерсон принял эстафету от легендарного Стиви Джи, и я был среди тех, кто сомневался, справится ли он с задачей возглавить один из великих клубов в мировом футболе на поле и вне его.

Хендерсон всегда отдавал все «Ливерпульскому» делу, но ему не хватало качеств в некоторых областях своей игры в те дни, когда формировалась игра клуба.

Юрген Клопп не всегда выбирал Хендерсона, когда он пришел в качестве тренера, и я помню призывы к Вирджилу ван Дейку быть названным капитаном «Ливерпуля», когда он прибыл в клуб в январе 2018 года и оказал такое большое влияние на команду.

Тем не менее Хендерсон вырос, как и многие члены команды, которая достигла 2020 года с курсом закончить 30-летнее ожидание чемпионского титула. Если он сможет получить свой трофей Премьер-Лиги на Энфилде в мае, его наследие как одного из великих капитанов «Ливерпуля» всех времен будет обеспечено.