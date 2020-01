Чемберс выбыл на длительный срок из-за травмы

«Арсенал» подтвердил, что защитник команды порвал переднюю крестообразную связку левого колена. Ожидается, что восстановление игрока займет от шести до девяти месяцев.

OFFICIAL: Arsenal have confirmed that Calum Chambers has ruptured the anterior cruciate ligament of his left knee.



The rehabilitation process is expected to take between six to nine months. pic.twitter.com/RsDrhssSWl