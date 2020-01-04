Индзаги: «Я предупредил игроков, что все остальные команды наращивают темп»

Главный тренер «Лацио» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Брешией» в 18-м туре Серии А.

Мы надеемся продолжить с того места, где мы остановились в 2019 году, когда выиграли два трофея (Кубок и Суперкубок Италии) за пять с половиной месяцев.

Мы должны осознавать свои возможности, но в то же время быть скромнее, потому что опасность всегда за углом. Мы не играли в течение двух недель, поэтому мы должны немедленно сосредоточиться и быть настоящим «Лацио», играющим на 110 процентов против «Брешии».

Я предупредил команду, что все остальные клубы наращивают темп, поэтому требую такой же самоотдачи, который наблюдался в течение последних двух месяцев.