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Индзаги: «Я предупредил игроков, что все остальные команды наращивают темп»

сегодня, 18:29
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 14:30 Не начался

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Брешией» в 18-м туре Серии А.

Мы надеемся продолжить с того места, где мы остановились в 2019 году, когда выиграли два трофея (Кубок и Суперкубок Италии) за пять с половиной месяцев.

Мы должны осознавать свои возможности, но в то же время быть скромнее, потому что опасность всегда за углом. Мы не играли в течение двух недель, поэтому мы должны немедленно сосредоточиться и быть настоящим «Лацио», играющим на 110 процентов против «Брешии».

Я предупредил команду, что все остальные клубы наращивают темп, поэтому требую такой же самоотдачи, который наблюдался в течение последних двух месяцев.

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ДСА
ДСА
сегодня в 18:53
Все как бегали, так и бегают, никто ничего не наращивает.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:40
Все хотят побеждать а Брешия крепкий орешек.
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