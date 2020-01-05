Клопп: «„Эвертон“ стал опаснее после прихода Анчелотти»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».
Возвращение Карло в Англию — это круто для соревнований и ещё круче для «Эвертона». Не уверен, что делаю кому-либо из нас одолжение, говоря это, но с футбольной точки зрения я действительно считаю его другом. Он удивительный человек.
Анчелотти выиграл всё, что можно, как футболист и как тренер. Несмотря на это, он остаётся скромным. В этом плане он является эталоном для тех, кто сейчас работает в футболе.
Его влияние на «Эвертон» уже ощущается. Эта команда всегда была трудным соперником для нас из-за положительных эмоций, которые придаёт дерби. Под руководством Карло, с его опытом, думаю, они стали ещё опаснее.
Клопп на столько боится что выставит основных игроком против мертвого Эвертона. ну как всегда это же дерби все же.
Будет смешно если Анчи снова выиграет, а многие фанаты ливера скажут "Клопп гений слил ненужный кубок Англии".
Клопп на столько боится что выставит основных игроком против мертвого Эвертона. ну как всегда это же дерби все же.
Будет смешно если Анчи снова выиграет, а многие фанаты ливера скажут "Клопп гений слил ненужный кубок Англии".