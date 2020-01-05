Клопп: «„Эвертон“ стал опаснее после прихода Анчелотти»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал предстоящий матч 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».

Возвращение Карло в Англию — это круто для соревнований и ещё круче для «Эвертона». Не уверен, что делаю кому-либо из нас одолжение, говоря это, но с футбольной точки зрения я действительно считаю его другом. Он удивительный человек.

Анчелотти выиграл всё, что можно, как футболист и как тренер. Несмотря на это, он остаётся скромным. В этом плане он является эталоном для тех, кто сейчас работает в футболе.

Его влияние на «Эвертон» уже ощущается. Эта команда всегда была трудным соперником для нас из-за положительных эмоций, которые придаёт дерби. Под руководством Карло, с его опытом, думаю, они стали ещё опаснее.