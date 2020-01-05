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Клопп: «„Эвертон“ стал опаснее после прихода Анчелотти»

сегодня, 12:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон19:01 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».

Возвращение Карло в Англию — это круто для соревнований и ещё круче для «Эвертона». Не уверен, что делаю кому-либо из нас одолжение, говоря это, но с футбольной точки зрения я действительно считаю его другом. Он удивительный человек.

Анчелотти выиграл всё, что можно, как футболист и как тренер. Несмотря на это, он остаётся скромным. В этом плане он является эталоном для тех, кто сейчас работает в футболе.

Его влияние на «Эвертон» уже ощущается. Эта команда всегда была трудным соперником для нас из-за положительных эмоций, которые придаёт дерби. Под руководством Карло, с его опытом, думаю, они стали ещё опаснее.

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DXTK
DXTK
сегодня в 13:55
после люлей от мертвого наполи Анчи в ЛЧ, у клоппа уже дрожат как и у многих индюшек коленки.

Клопп на столько боится что выставит основных игроком против мертвого Эвертона. ну как всегда это же дерби все же.

Будет смешно если Анчи снова выиграет, а многие фанаты ливера скажут "Клопп гений слил ненужный кубок Англии".
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:31
делай ротацию, пускай не полную, но пол состава запросто, парням надо передохнуть, а Анчи пускай обживается.
Carradona
Carradona ответил mihaluch
сегодня в 13:09
Кубок же
Carradona
Carradona
сегодня в 13:07
Папа Карло сделает акцент на победу в кубке, т.к. эти единственный шанс пробиться в Европу на будущий сезон. А ЛФК это в тягость лишний кубок, когда есть более важные цели. Так что сегодня Клопп выставит "сопляков, новичка, и парочку-тройку из запасных (Ориги, Милнер, Лаллана), ну а Анчелотти боевой состав. Если ириски не выиграют то грош цена им как команде.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:04
Как-то надо Эвертону выбираться из зоны вылета , Анчелотти - поможет.
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