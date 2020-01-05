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Рио Фердинанд заявил о нехватке созидательности в полузащите МЮ

сегодня, 11:45
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал для BT Sport ничью в матче «красных дьяволов» против «Вулверхэмптона» в Кубке Англии. Экс-игрок МЮ отметил, что манкунианцам не хватает созидательности в полузащите.

Им нужен игрок, который сможет вскрывать оборону соперников в подобных матчах. Когда соперники выходят на игру против МЮ с хорошей системой, с двумя защитными блоками, вот тогда команде и нужно качество в центре поля.

Отметим, что ранее Фердинанд прокомментировал выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

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