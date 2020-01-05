«Реал» и «Барселона» не заслуживают победы в Ла Лиге

сегодня, 12:33

Чемпионы должны задавать тон, а кастильцы и каталонцы пользуются классом игроков. «Соккер.ру» – о минусах грандов.

Гранды часто грубо ошибаются

На поле и за его пределами. Годами фанаты «Реала» и «Барселоны» грызут друг друга, выбирая лучшего в паре. А что, если такового сейчас нет? Возможно, не из кого выбирать.

Можно приписывать победы «сливочных» в ЛЧ мему о всесильном Пересе и «кабинетных» титулах. Можно отдавать Месси «Золотой мяч» за титулы и голы в Примере, игнорируя провалы.

Но даже Де Йонг заявил, поиграв в Ла Лиге, – АПЛ круче, ведь прибавляет. Смотрите матч в Ливерпуле – 4:0, игру «Аякса» в Мадриде – 1:4, и поймете, что Вальверде и Зидан тренируют тех, кто далек от оптимальных кондиций.

И трансферы слабые. Покупка Азара именно в 2019-м была умным решением? Эдена стоило завербовать, когда у бельгийца было больше сил и мотивации. Сейчас не исключен провал Азара в Мадриде.

«Барселона» взяла Дембеле за 125 млн евро, Коутиньо – за 145. Гризманн за 120 млн будет лишним, если вернут Неймара. Занялись показухой – слишком активно создают миф, что Антуан и Месси поладили, чтобы в это поверить.

Перес и Бартомеу пытаются купить величие. Основа «Ливерпуля» обошлась Клоппу в 371 млн евро. Дембеле, Коутиньо и Гризманн суммарно стоили дороже – 390. У «Реала» Азар, Йович, Милитао, Менди, Винисиус и Родриго потянули на 348 млн. Добавьте Куртуа – получите больше, чем отдали «красные».

Получил ли Зидан после этих сделок новый гармоничный состав, как у Клоппа, где все на своих местах? В действиях «Реала» и «Барселоны» больше нет если не искренности, то хотя бы благородного коварства. Великие клубы мельчают, посмотрите на ключевых фигур – тренеров. Зидан и Перес вряд ли ладят, а Бартомеу явно отправит Вальверде в отставку, вопрос лишь – когда?

Смена поколений не произошла

Куртуа – великая замена для Наваса. «Реал» ведь не взял бельгийца случайно, когда Де Хеа сорвался, а вел его годами. А если выключить сарказм, то Тибо – странная ставка. Милитао не заменит Рамоса на десять лет. Менди не круче, чем молодой Марсело.

Хакими может заменить Карвахаля, но Дани не главная проблема. «Реал» набрал новых людей, а кто вчера разгромил «Хетафе», одну из самых неприступных защитных домашних крепостей Ла Лиги? Дубль Варана, гол Модрича. Максимум для новых лиц – ассисты.

В атаке были Бэйл, Бензема и Иско – так себе новые лица, в центре – Модрич, Каземиро и Кроос. Зидан, будучи консерватором, доверяет всем этим Йовичам, Вальверде, Винисиусам и прочим Родриго по остаточному принципу. Если бы не Перес, Зинедин между Куртуа и Навасом выбрал бы последнего.

В «Барселоне» та же история. Тер Штеген не новый, в команде давно – играл в победном финале ЛЧ -2015. Марк-Андре тащит, но основа успехов каталонцев – старики Месси и Суарес. Луис причастен к 9 из 10 последних голов команды. О чем говорить, если «Барселона» до сих пор полноценно не заменила Дани Алвеса?

Гризманн старается, но не лидер. У Де Йонга изумительный пас, но не вожак. Альба, Пике, Бускетс и Месси – стареют. Центральными фигурами остаются те, кто в 2015-м выиграл ЛЧ , а Семеду – не Алвес, Де Йонг – не Хавиньеста, и Гризманн не стал частью трио. Нет успешной смены поколений и состава.

Старых трюков явно не хватает

Когда последний раз Эль Класико напоминало лучший матч главных команд планеты? Когда поединок «Реала» и «Барселоны» по-настоящему был значимым? Все ждут игру, пытаются найти интриги, где их давненько нет. В результате впервые за 17 лет в матче не было голов.

«Барселона» и «Реал» – невероятно мощные команды. Опытные, титулованные, звездные. И клубы неприлично богатые. Но такое ощущение, что коллективы живут прошлым. Каталонцам по-прежнему кажется, что Месси молодой, а подсказки Гвардиолы – до сих пор консультирует бывший клуб, сработают во всех турнирах.

Но Хосеп больше не мастер выигрывать ЛЧ . И если «Барселона» весной не преобразится – последней победе исполнится 5 лет. Даже в теории «ушастого» можно взять скорее за счет старых кадров, нужна идеальная игра Пике, Альбы, Бускетса, Месси и Суареса. У «Реала» та же история – нужны голы Рамоса, Бензема, пасы Крооса и Модрича, отборы Каземиро.

Для испанских грандов время остановилось. А еще им повезло, что «Атлетико» перестраивается и не пользуется осечками. Ушли Годин, Родри и Гризманн, три четвертых позвоночника команды Симеоне (остался только Облак, который до сих пор тащит мертвые мячи, вчера спас от ничьей с «Леванте»).

Консервация в статусе вечных кандидатов в чемпионы не делает «Реал» и «Барселону» снова магическими командами. Все чаще встречаются в Испании, и не только, комментарии от фанатов этих клубов с критикой, претензиями к качеству футбола или менеджмента. Зидан часто ошибался, Вальверде – не реже.

После 19 туров у «Реала» и «Барселоны» 15 матчей с потерянными очками на двоих. Каталонцы последний раз так ужасно стартовали в 2007 году. В сезоне, когда стали третьими, на 18 пунктов отстав от «Реала», и на десять – от «Вильярреала». Тот провал привел к приходу Гвардиолы. Даже «Реал», хотя в Ла Лиге не раз огорчал фанатов, только в последние годы повадился стартовать с 8-9 осечек в 19 матчах.

А знаете, что хуже всего? Гранды, похоже, понятия не имеют, что делать дальше, как вернуться на вершину и поставить футбол мечты. Вот уйдет Бускетс. Френки Де Йонг будет полноценной заменой? Суаресу найдут наследника в атаке? Про Месси можно не спрашивать – без него «Барселона» часто смотрится середняком, который научился катать мяч. Они Пике не заменили, хотя Жерар давно не тот, что раньше.

У «Реала» та же история. Зидан – «физрук», если верить некоторым комментариям злых фанатов «сливочных». Но разве Перес показал, что в состоянии найти тренера лучше? Может, потерю Роналду компенсировали, нашли человека с голами? Заберите у «Реала» Бензема, Модрича, Крооса и Рамоса – со вчерашнего дня всем за тридцать, и увидите бесформенное нечто, а не фаворита.

«Реал» держится на таких фанатиках, как Каземиро – примерный профессионал, но рядом есть Бэйл, и все понимают – Гарет с его отношением может подвести в плей-офф ЛЧ . «Барселона» держится на Тер Штегене, Месси и Суаресе, но их усилий мало в Европе, а еще одно испанское чемпионство ничего не поменяет.

«Реал» и «Барселона» в кризисе. Да, это их особый вид кризиса, когда не соответствуют собственным стандартам качества. Но спад нужно фиксировать. Если не замечать, то для «Барселоны» станет нормой ничья с 20-й командой Примеры, а «Реал» соберет 7 ничьих в чемпионате и будет хвастаться тем, что проиграл только «Мальорке». Какое достижение!

Всем давно понятно, что у грандов нет достойных стабильных конкурентов в Испании – хотя «Атлетико» еще может сделать рывок, если научатся выигрывать у прямых конкурентов. Но проблема в самих лидерах. «Реал» и «Барселона» пытаются выехать на классе, а его меньше, чем раньше. У Зидана 14 матчей без поражений, у Вальверде – 11, но фавориты Ла Лиги пользуются чужими слабостями, а не демонстрируют свою силу.

В Лиге чемпионов вся эта «успешность» может не сработать, и стратегически путь развития не выбрали. Азар не заменит Роналду, Месси и Суареса заменить некем. Где-то Перес и Бартомеу просчитались, а править ошибки будут вливанием в трансферы сотен миллионов евро, тоньше работать давно разучились.