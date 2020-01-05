ГлавнаяНовости

Артета: «Я был в клубах, где было четыре или пять капитанов»

сегодня, 11:39

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о важности капитана в команде. 

Я был в клубах, где было четыре или пять капитанов. Это больше лидерская группа, чем капитанство. Должен быть один человек, который носит повязку после того, как команда его выбрала. 

В момент, когда образуются разные группы, у них появляются разные лидеры, их взгляды разделяются. Этого я хотел бы избежать. 

У нас есть некоторые лидеры, которые могут проявить себя на поле, а некоторые - за пределами поле. Некоторые имеют большое влияние на игроков, что очень необходимо. Мы хотим собрать все это воедино. 

Ранее Артета рассказал о своей работе в «Арсенале».  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пиоли: «Ибрагимович - это подарок для „Милана“»
Сегодня, 12:22 Комментарии1
Корини: «„Брешиа“ должна доказать, что заслуживает выступать в Серии А»
Сегодня, 12:04 Комментарии0
Громыко: «В „Шахтёре“ меня хотели „убить“»
Сегодня, 11:51 Комментарии3
Рио Фердинанд заявил о нехватке созидательности в полузащите МЮ
Сегодня, 11:45 Комментарии0
Сульшер: «Ромеро оказывает давление на Давида Де Хеа»
Сегодня, 11:06 Комментарии4
Санту: «Возможный уход Хименеса? Я впервые слышу об этом»
Сегодня, 10:56 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 11:44
"Мы играли в капитанов.Обошли 5 океанов,с братом очень весело играть!..")
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100