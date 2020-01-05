Артета: «Я был в клубах, где было четыре или пять капитанов»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о важности капитана в команде.

Я был в клубах, где было четыре или пять капитанов. Это больше лидерская группа, чем капитанство. Должен быть один человек, который носит повязку после того, как команда его выбрала.

В момент, когда образуются разные группы, у них появляются разные лидеры, их взгляды разделяются. Этого я хотел бы избежать.

У нас есть некоторые лидеры, которые могут проявить себя на поле, а некоторые - за пределами поле. Некоторые имеют большое влияние на игроков, что очень необходимо. Мы хотим собрать все это воедино.