Громыко: «В „Шахтёре“ меня хотели „убить“»

Бывший полузащитник солигорского «Шахтера» , который близок к переходу в тульский «Арсенал», рассказал о проблемах в белорусском клубе.

Все так сложно получилось… Суть в том, что если в «Шахтере» не рассчитывает на игрока в будущем, то ему хотят сделать какое-нибудь зло. В таком случае у клуба одна задача — навредить футболисту. Это было и со мной, и с Бакаем, и с другими футболистами.

Моя история такая. В июне, примерно за месяц до еврокубков, ко мне подошел спортивный директор «Шахтера» Александр Рехвиашвили и завел разговор о новом контракте. Спросил, какие условия я хотел бы в «Шахтере». Я их обозначил, но сказал, что продлевать контракт пока не планирую, что мне нужно время на принятие решения. К тому моменту я неплохо выглядел и уже был интересен некоторым зарубежным клубам. Спортдир сказал: «Будут конкретные предложения — говори. Мы все решим, нормально разойдемся, без проблем доиграешь сезон». Конкретных предложений не было, но уже тогда я понимал, что шанс перейти в «Арсенал» очень большой. И потом — вдруг я хорошо себя проявлю в Лиге Европы? Меня заметят, появится конкретика.

Я забил мальтийскому «Хиберниансу», в домашнем матче помог обыграть датский «Эсбьерг». В общем, понимал, что нахожусь в хорошей форме. Ну как минимум выгляжу нормально. С нетерпением ждал встречи с «Торино». И вдруг начинается травля. Подходят руководители клуба и как будто специально говорят: «Ты сыграл не очень, с тобой что-то не то, в голове одни контракты». В смысле? Тренер доволен, я забиваю, а мне такое говорят.

Если бы сказал на месяц раньше, что не хочу продлевать контракт, моя игровая практика закончилась бы на месяц раньше. Что я мог поменять? Не я же ходил и придумывал всякие слова типа Валера такой, Валера сякой. Хотели «убить» меня, прижимали со всех сторон. К игрокам подходили, просили поговорить со мной, убедить остаться. Парни отвечали: «Как на него повлиять? Привязать к кровати, что ли?» Это же полный бред.