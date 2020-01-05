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Корини: «„Брешиа“ должна доказать, что заслуживает выступать в Серии А»

сегодня, 12:04
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио14:30 Не начался

Главный тренер «Брешии» Эудженио Корини прокомментировал предстоящий матч 18-го тура Серии А против «Лацио». 

Нам очень жаль, что мы потеряли очки в матче с «Пармой», но у нас есть все, чтобы наверстать упущенное. Мы должны быть по-спортивному злыми, должны доказать, что заслуживаем выступать в Серии А. 

Это будет сложный матч. «Лацио» показывает высокий уровень футбола. Они выиграли два трофея за последние шесть месяцев, и они будут продолжать бороться. 

Ранее главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

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