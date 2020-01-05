Корини: «„Брешиа“ должна доказать, что заслуживает выступать в Серии А»

Главный тренер «Брешии» прокомментировал предстоящий матч 18-го тура Серии А против «Лацио».

Нам очень жаль, что мы потеряли очки в матче с «Пармой», но у нас есть все, чтобы наверстать упущенное. Мы должны быть по-спортивному злыми, должны доказать, что заслуживаем выступать в Серии А.

Это будет сложный матч. «Лацио» показывает высокий уровень футбола. Они выиграли два трофея за последние шесть месяцев, и они будут продолжать бороться.