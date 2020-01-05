«Челси» уверенно прошёл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест», благодаря голам Хадсона-Одои и Росса Баркли.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Ноттингем Форест» 2:0 (2:0)
Голы: Хадсон-Одои 6, Баркли 33
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Баркли, Жоржиньо, Ковачич (Маунт 69), Хадсон-Одои, Батшуайи, Педро (Лемпти 76)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Ноттингем Форест»: Смит, Дженкинсон, Доусон, Фигейреду (Беналуан 46), Рибейро, Адома, Ятес, Семедо Эстевес, Антунес Карвальо, Мигтен, Джонсон
Главный тренер: Лямуши Сабри.
Предупреждения: Джеймс 65, Ятес 77
Накануне «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Командам предстоит переигровка.
Одои понравился создал по сути все моменты в игре.ВАР сегодня разбушевался ,много офсайдов нашел.
Одои понравился создал по сути все моменты в игре.ВАР сегодня разбушевался ,много офсайдов нашел.