ГлавнаяНовости

«Челси» уверенно прошёл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии

сегодня, 18:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест», благодаря голам Хадсона-Одои и Росса Баркли.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Ноттингем Форест» 2:0 (2:0)
Голы: Хадсон-Одои 6, Баркли 33

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Баркли, Жоржиньо, Ковачич (Маунт 69), Хадсон-Одои, Батшуайи, Педро (Лемпти 76)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Ноттингем Форест»: Смит, Дженкинсон, Доусон, Фигейреду (Беналуан 46), Рибейро, Адома, Ятес, Семедо Эстевес, Антунес Карвальо, Мигтен, Джонсон
Главный тренер: Лямуши Сабри.

Предупреждения: Джеймс 65, Ятес 77

Накануне «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Командам предстоит переигровка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Тоттенхэм» и «Мидлсбро» не выявили победителя в матче Кубка Англии
Сегодня, 18:54 Комментарии10
«Вильярреал» добился волевой победы над «Реалом Сосьедад»
Сегодня, 17:54 Комментарии2
«Лацио» вырвал победу над «Брешией» в компенсированное время
Сегодня, 16:26 Комментарии38
«Гранада» переиграла «Мальорку» с минимальным счетом
Сегодня, 15:55 ВидеоКомментарии2
«Барселона» потеряла очки в матче с аутсайдером Примеры
Сегодня, 00:55 Комментарии159
«Лестер» выбил «Уиган» из Кубка Англии
Вчера, 22:29 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:03
Быстрый гол сделал свое дело.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:47
Батшуаи полное г...,надеюсь его продадут или хоть в аренду спихнут.
Одои понравился создал по сути все моменты в игре.ВАР сегодня разбушевался ,много офсайдов нашел.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:10
Какая же офигенная ретро форма была. Хочу такую
Медив
Медив
сегодня в 19:06
Ну такое... На две команды этот матч похоже нужен был только Хадсону
Сантус
Сантус
сегодня в 19:00
Без блеска и вторым составом.Эконом режим.С победой всех Синих.)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 18:59
поздравляю знакомцев-пенсов!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100