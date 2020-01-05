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«Лацио» вырвал победу над «Брешией» в компенсированное время

сегодня, 16:26
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» обыграл «Брешию» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Римляне занимают третье  место в турнирной таблице (39 очков). «Брешиа» находится на 18-м месте (14 баллов).

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Лацио» 1:2 (1:1)
Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пенальти), Иммобиле 90+1

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани 46), Торрегросса (Мангравити 42), Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди 59), Корреа, Лулич (Андре Андерсон 77), Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Кистана 35, Тонали 43, Балотелли 47, Раду 56, Пароло 57, Бизоли 57, Хони 65, Катальди 72, Чансельор 86

Удаление: Кистана 40

Напомним, что в конце прошлого месяца «Лацио» стал обладателем Суперкубка Италии, победив «Ювентус».

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Все комментарии
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 17:05
Римский середняк Ромео унижал бурсу, которая о ббилан вытерла болт - 4:0. Аха-ха) Опять тебе шах и мат. Приглашайте свидомую Шувченку, а то кирдык берловскому кабинету. Аха-ха)
Князь похмелись!
ахахаххаха
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:01
Что это за перпетуум-мобиле ?
Опять негры с кличками ?
Aquilotti
Aquilotti
сегодня в 17:00
Это Лацио детка!
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:57
Админ, почему под спойлер всё убрал?
Троллинг клубов.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ГНИДЫ
сегодня в 16:56
Какой настрой? Если они колхозники! Будут как и второй римский середняк ромео по 7 получать( хахахаха
Римский середняк Ромео унижал бурсу, которая о ббилан вытерла болт - 4:0. Аха-ха)
Опять тебе шах и мат.
Приглашайте свидомую Шувченку, а то кирдык берловскому кабинету. Аха-ха)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:55
Чуть не опрофанились
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 16:53
Браво орлы FORZA LAZIO

Всегда нравилась эта команда еще со времен Несты, Михайловича,Симеоне,Недведа, Верона, Саласа.

Та команда была способна победить любого.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:51
Аха-ха), то ли дело семинольные? А Лацики в ЛЧ не хуже Аталанты сыграют, там другой настрой.
Какой настрой? Если они колхозники!
Будут как и второй римский середняк ромео по 7 получать( хахахаха
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 16:50
Спасибо Лацио, всё же дожали "брешущих"! Мелочь, но до чего настроение подняло!! Уже решил, что команда от праздника новогоднего не отошла... Однако нет!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:48
Невероятно
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:47
пора Гвардиоле в Брешиа возвращаться,ой пора
cska plus
cska plus
сегодня в 16:43
Тяжело играли римляне, играя в большинстве еле удалось забить второй мяч.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ГНИДЫ
сегодня в 16:42
Для лациков самое то,они с дворовой группы не вышли,а если их затянут в ЛЧ вся Италия будет смеяться,примерно как с нашего гранда зенита!!!! хахахаха
Аха-ха), то ли дело семинольные?
А Лацики в ЛЧ не хуже Аталанты сыграют, там другой настрой.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:41
Молодцы, "лациале"!1👍
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:38
Это ты филушка что-то горишь, а я в норме. Аха-ха) Конечно неправда, ЛЕ и на фиг никому не нужна.
Для лациков самое то,они с дворовой группы не вышли,а если их затянут в ЛЧ вся Италия будет смеяться,примерно как с нашего гранда зенита!!!! хахахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:36
Админ, почему под спойлер всё убрал?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ГНИДЫ
сегодня в 16:36
Царь бомбит у тебя,что все аки забанили((хахахахах Неправда ли,что лацео это комеди на всю Италию?
Это ты филушка что-то горишь, а я в норме. Аха-ха)
Конечно неправда, ЛЕ и на фиг никому не нужна.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:34
Фанаты ббилана с одноименными никами уже бомбят. Аха-ха)
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 16:33
    Марио Баллотели, вот это действительно живая Легенда футбола!
    Уже второй раз подряд забивает первый гол Серии А в десятилетии.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 16:32
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 16:31
        ГНИДЫ
        ГНИДЫ
        сегодня в 16:28
        Середняк лацео он и в африки середняк((
        хахах хах ах аххах хахахха
        ГНИДЫ
        ГНИДЫ
        сегодня в 16:27
        А в Европе снова будет цирк на весь Рим!
        Опять ЧФР Клуж,Ренн,Селтик и прочие гранды)))
        ХАХА ХАХАХ
        Опять последние будут!
        УХА ХА ХА ХА ХА
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