«Лацио» вырвал победу над «Брешией» в компенсированное время

сегодня, 16:26

«Лацио» обыграл «Брешию» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Римляне занимают третье место в турнирной таблице (39 очков). «Брешиа» находится на 18-м месте (14 баллов).

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Лацио» 1:2 (1:1)

Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пенальти), Иммобиле 90+1

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани 46), Торрегросса (Мангравити 42), Балотелли

Главный тренер: Корини Эудженио.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди 59), Корреа, Лулич (Андре Андерсон 77), Кайседо, Иммобиле

Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Кистана 35, Тонали 43, Балотелли 47, Раду 56, Пароло 57, Бизоли 57, Хони 65, Катальди 72, Чансельор 86

Удаление: Кистана 40

Напомним, что в конце прошлого месяца «Лацио» стал обладателем Суперкубка Италии, победив «Ювентус».