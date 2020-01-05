«Лацио» вырвал победу над «Брешией» в компенсированное время

«Лацио» обыграл «Брешию» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Римляне занимают третье место в турнирной таблице (39 очков). «Брешиа» находится на 18-м месте (14 баллов).
Брешиа, стадион Марио Ригамонти
«Брешиа» - «Лацио» 1:2 (1:1)
Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пенальти), Иммобиле 90+1
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани 46), Торрегросса (Мангравити 42), Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди 59), Корреа, Лулич (Андре Андерсон 77), Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Кистана 35, Тонали 43, Балотелли 47, Раду 56, Пароло 57, Бизоли 57, Хони 65, Катальди 72, Чансельор 86
Удаление: Кистана 40
Напомним, что в конце прошлого месяца «Лацио» стал обладателем Суперкубка Италии, победив «Ювентус».
ахахаххаха
ахахаххаха
Опять негры с кличками ?
Опять негры с кличками ?
Опять тебе шах и мат.
Приглашайте свидомую Шувченку, а то кирдык берловскому кабинету. Аха-ха)
Опять тебе шах и мат.
Приглашайте свидомую Шувченку, а то кирдык берловскому кабинету. Аха-ха)
Всегда нравилась эта команда еще со времен Несты, Михайловича,Симеоне,Недведа, Верона, Саласа.
Та команда была способна победить любого.
Всегда нравилась эта команда еще со времен Несты, Михайловича,Симеоне,Недведа, Верона, Саласа.
Та команда была способна победить любого.
Будут как и второй римский середняк ромео по 7 получать( хахахаха
Будут как и второй римский середняк ромео по 7 получать( хахахаха
А Лацики в ЛЧ не хуже Аталанты сыграют, там другой настрой.
А Лацики в ЛЧ не хуже Аталанты сыграют, там другой настрой.
Конечно неправда, ЛЕ и на фиг никому не нужна.
Конечно неправда, ЛЕ и на фиг никому не нужна.
Неправда ли,что лацео это комеди на всю Италию?
Неправда ли,что лацео это комеди на всю Италию?
Уже второй раз подряд забивает первый гол Серии А в десятилетии.
Уже второй раз подряд забивает первый гол Серии А в десятилетии.
Вот почему я всегда говорю, что вместо миланских помоек должны вернутся римские клубы. У них есть воля, харизма, они умеют обыгрывать Ювентус не в кабинетах, а на поле. С победой, Лацио. Желаю им обойти китайский, картонный проект.
Вот почему я всегда говорю, что вместо миланских помоек должны вернутся римские клубы. У них есть воля, харизма, они умеют обыгрывать Ювентус не в кабинетах, а на поле. С победой, Лацио. Желаю им обойти китайский, картонный проект.
хахах хах ах аххах хахахха
хахах хах ах аххах хахахха
Опять ЧФР Клуж,Ренн,Селтик и прочие гранды)))
ХАХА ХАХАХ
Опять последние будут!
УХА ХА ХА ХА ХА
Опять ЧФР Клуж,Ренн,Селтик и прочие гранды)))
ХАХА ХАХАХ
Опять последние будут!
УХА ХА ХА ХА ХА