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«Гранада» переиграла «Мальорку» с минимальным счетом

сегодня, 15:55
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«Гранада» переиграла «Мальорку» в матче 19-го тура Ла Лиги. 

После этой встречи «Гранада» занимает 9-е место в таблице (27 очков), а «Мальорка» - 17-е (15 очков).

Гранада, стадион «Лос Карменес»

«Гранада» - «Мальорка» - 1:0 (1:0)
Гол: Монторо 24

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Этеки, Монторо (Азиз 45+2), Родригес Диас (Фулкье 59), Фернандес Луна, Мачис (Вадильо 84), Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.

«Мальорка»: Рейна, Вальент, Седлар (Агбеньену 62), Раильо Аренас, Гамес Лопес, Сенье Эскудеро (Пратс Бастидас 74), Севилья (Алейш Фебас 62), Лаго Жуниор, Кубо, Родригес Васкес, Кучо
Главный тренер: Морено Висенте.

Предупреждения: Монторо 40, Диас Мигель 44, Этеки 53, Сольдадо 78, Раильо 90+1

В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом». 

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сегодня в 16:12
Теперь Гранаде надо сосредоточиться на следующий матч.
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