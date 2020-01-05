«Гранада» переиграла «Мальорку» с минимальным счетом

«Гранада» переиграла «Мальорку» в матче 19-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Гранада» занимает 9-е место в таблице (27 очков), а «Мальорка» - 17-е (15 очков).
Гранада, стадион «Лос Карменес»
«Гранада» - «Мальорка» - 1:0 (1:0)
Гол: Монторо 24
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Этеки, Монторо (Азиз 45+2), Родригес Диас (Фулкье 59), Фернандес Луна, Мачис (Вадильо 84), Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.
«Мальорка»: Рейна, Вальент, Седлар (Агбеньену 62), Раильо Аренас, Гамес Лопес, Сенье Эскудеро (Пратс Бастидас 74), Севилья (Алейш Фебас 62), Лаго Жуниор, Кубо, Родригес Васкес, Кучо
Главный тренер: Морено Висенте.
Предупреждения: Монторо 40, Диас Мигель 44, Этеки 53, Сольдадо 78, Раильо 90+1
В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом».