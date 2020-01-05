«Барселона» потеряла очки в матче с аутсайдером Примеры

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с аутсайдером первенства «Эспаньолом». После этой победы сине-гранатовые продолжают лидировать в лиге (40 очков), обгоняя «Реал» по дополнительным показателям. «Эспаньол» - первый с конца (11 очков).
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» - «Барселона» 2:2 (1:0)
Голы: Лопес 23, Ву 88 - Суарес 50, Видаль 59
«Эспаньол»: Лопес (Итурраспе 67), Лопес, Налдо, Эспиноcа, Вила, Виктор Гомес (Варгас 63), Лопес (Итурраспе 67), Марк Рока, Мелендо (Ву 74), Кальери, Дардер
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Видаль 46), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Суарес, Гризманн (Нелсон Семеду 80)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Хулиан 36, Марк Рока 62, де Йонг 66, де Йонг 75
Удаления: де Йонг 75
Ранее «Атлетико» одолел «Леванте».
нужно срочно всех старых трухлявых пней сливать. а месси посадить на лавку, пока не вспомнит, как бегать. два пешехода в команде в атаке - это перебор. бускетс и пике с лангле - дыры. ракитич вообще непонятно, что в барсе до сих пор делает, альба в обороне мертвый, как всегда, а теперь и в атаке ни о чем практически. лучше бы молодежка выходила. толку больше. они хоть носятся.
реал могу только поздравить с халявным чемпионством. отрыв нарисуется, это вопрос времени.
нужно срочно всех старых трухлявых пней сливать. а месси посадить на лавку, пока не вспомнит, как бегать. два пешехода в команде в атаке - это перебор. бускетс и пике с лангле - дыры. ракитич вообще непонятно, что в барсе до сих пор делает, альба в обороне мертвый, как всегда, а теперь и в атаке ни о чем практически. лучше бы молодежка выходила. толку больше. они хоть носятся.
реал могу только поздравить с халявным чемпионством. отрыв нарисуется, это вопрос времени.
Шиша&роналду . ру надо открыть такой сайт))
Шиша&роналду . ру надо открыть такой сайт))
Но и Роналду забивал оооочень много голов благодаря Бензема. Бензема оооочень хорошо открывал зоны для Роналду! Посмотри голы Роналду, увидишь, как Бензема это делал.
Конечно Реалу нужен бомбардир. Просто Бензема лучший из нынешних игроков атаки Реала!
Кстати, сегодня Йович очень хорошо вышел. Понравилось, как он сыграл.
Но и Роналду забивал оооочень много голов благодаря Бензема. Бензема оооочень хорошо открывал зоны для Роналду! Посмотри голы Роналду, увидишь, как Бензема это делал.
Конечно Реалу нужен бомбардир. Просто Бензема лучший из нынешних игроков атаки Реала!
Кстати, сегодня Йович очень хорошо вышел. Понравилось, как он сыграл.
Придет другой тренер, тоже не сможет много чего поменять, пока наглец в составе рулит.
Придет другой тренер, тоже не сможет много чего поменять, пока наглец в составе рулит.
Я просто про роль Эспаньола)
Я просто про роль Эспаньола)
Вас тащат судьи и ВАР.
Что доказало последнее Эль Класико.
Два чистых пенальти в ворота барсё, ни одного не назначили.
Гол отменили после оооочень подозрительного повтора.
Судей корпус пора уже переименовать в "барсё"!
Вас тащат судьи и ВАР.
Что доказало последнее Эль Класико.
Два чистых пенальти в ворота барсё, ни одного не назначили.
Гол отменили после оооочень подозрительного повтора.
Судей корпус пора уже переименовать в "барсё"!
Вы ведь тоже знаете, что ни Модрич, ни месси не заслуживали эти ЗМ.
Просто вы никогда не признаете факты.
У Месси несколько левейших ЗМ!!!
Это понимают многие.
Вы ведь тоже знаете, что ни Модрич, ни месси не заслуживали эти ЗМ.
Просто вы никогда не признаете факты.
У Месси несколько левейших ЗМ!!!
Это понимают многие.
Так-то Реал забил барсе в Эль Класико, но отменил гол, показав повтор с непонятного ракурса. А тот повтор, с которого всё было видно, замазали. Что до этого ни разу не видел, с тех пор как ввели ВАР
Так-то Реал забил барсе в Эль Класико, но отменил гол, показав повтор с непонятного ракурса. А тот повтор, с которого всё было видно, замазали. Что до этого ни разу не видел, с тех пор как ввели ВАР
хотя не спорю что стилистически он не для Барсы тренер.
хотя не спорю что стилистически он не для Барсы тренер.
Мбаппе подходит идеально,этот парень просто рождён играть за Реал!
Мбаппе подходит идеально,этот парень просто рождён играть за Реал!
В чем его вина, если Суарес не реализовывает 100% моменты, если меська пешеходит, а другие стараются, чтоб он забил?
Понятно ведь, что Вальверде не имеет свободу действий в команде.
Только когда уйдет меська, тренер сможет выстроить свою игру.
Раньше прокатывало, меська хотя бы немного бегал, а щас уже не может. Только эпизодами бегает.
В чем его вина, если Суарес не реализовывает 100% моменты, если меська пешеходит, а другие стараются, чтоб он забил?
Понятно ведь, что Вальверде не имеет свободу действий в команде.
Только когда уйдет меська, тренер сможет выстроить свою игру.
Раньше прокатывало, меська хотя бы немного бегал, а щас уже не может. Только эпизодами бегает.
Как же тут достал со своим Роналду..
А потом ещё обижаешься, когда тебя называют его персофаном.
Да все уже забыли про этот зм, все, кроме тебя и ещё нескольких человек.
Как же тут достал со своим Роналду..
А потом ещё обижаешься, когда тебя называют его персофаном.
Да все уже забыли про этот зм, все, кроме тебя и ещё нескольких человек.
Я попутал.. думал, что ты про Вальверде)
Я попутал.. думал, что ты про Вальверде)