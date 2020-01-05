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«Барселона» потеряла очки в матче с аутсайдером Примеры

сегодня, 00:55
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с аутсайдером первенства «Эспаньолом». После этой победы сине-гранатовые продолжают лидировать в лиге (40 очков), обгоняя «Реал» по дополнительным показателям. «Эспаньол» - первый с конца (11 очков).

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Барселона» 2:2 (1:0)
Голы: Лопес 23, Ву 88 - Суарес 50, Видаль 59

«Эспаньол»: Лопес (Итурраспе 67), Лопес, Налдо, Эспиноcа, Вила, Виктор Гомес (Варгас 63), Лопес (Итурраспе 67), Марк Рока, Мелендо (Ву 74), Кальери, Дардер
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Видаль 46), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Суарес, Гризманн (Нелсон Семеду 80)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Хулиан 36, Марк Рока 62, де Йонг 66, де Йонг 75

Удаления: де Йонг 75

Ранее «Атлетико» одолел «Леванте».

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Иван Мельников
Иван Мельников ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 02:32
Как там мося? Копу Америку в 19 году взял, как ты и говорил??
а ты как там, отошел от 6 зм "моси"?) или все горит?)
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил da da da
сегодня в 02:27
Как там мося? Копу Америку в 19 году взял, как ты и говорил??
Иван Мельников
Иван Мельников
сегодня в 02:25
я серьезно задумался о том, чтобы перестать смотреть гостевые матчи с участием барселоны, как минимум. это просто мазохизм. я же не смотрю рпл, в конце концов)
нужно срочно всех старых трухлявых пней сливать. а месси посадить на лавку, пока не вспомнит, как бегать. два пешехода в команде в атаке - это перебор. бускетс и пике с лангле - дыры. ракитич вообще непонятно, что в барсе до сих пор делает, альба в обороне мертвый, как всегда, а теперь и в атаке ни о чем практически. лучше бы молодежка выходила. толку больше. они хоть носятся.

реал могу только поздравить с халявным чемпионством. отрыв нарисуется, это вопрос времени.
W.N.W.A.
W.N.W.A. ответил juvenale
сегодня в 02:22
Почему нет? У наполи в лч особый настрой.
Иван Мельников
Иван Мельников ответил Carlos Condit
сегодня в 02:17
Интересно, сколько времени потребовалось, чтобы набирать такой текст с телефона. Я бы не смог этого сделать.
он ради месси готов строчить их всю ночь)) это же его главный латентный персофан)) а тут еще и редкий случай выдался полить каловые массы, надо ловить моменты) после матча с атлетико и подобных ты его не увидишь, либо с нелепыми отмазами, почему месси круто сыграл)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:13
ЦСКА обыгрывал этот Эспаньол
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 02:13
Сдулась Мося вахахахахахахахаха
Carlos Condit
Carlos Condit ответил 95-shishani-95
сегодня в 02:09
Набирал)))) с т9 А что?)))
Интересно, сколько времени потребовалось, чтобы набирать такой текст с телефона. Я бы не смог этого сделать.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил 95-shishani-95
сегодня в 02:01
Бензема своё отыграл. Он выполнил свою миссию. Теперь криша нет, нужно играть по другому. Я просто боюсь, что до Зидана поздно дойдёт и его уволят. А Зидан тренер хороший, игру ставит, просто упрямый, и панибратством пользуются.
neomessi
neomessi
сегодня в 01:59
Ахахах Шиша появился со своим Роналду ))))))
Шиша&роналду . ру надо открыть такой сайт))
рже
рже
сегодня в 01:58
Расслабились,бывает!!!-Но липовый ЗМ всё же надо вернуть или отдать Кристинки!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 01:51
Раньше криш один справлялся. Если бы у Реала были бы мане и салах, Неймар и мбаппе, то Бензема идеально вписывался бы. Потому что те умеют забивать голы и любят это делать сами. А у Реала играют винисиус, родриго, азар, которые любят возиться, обводить, создавать пространство. Им нужен топ бомбардир
В этом я согласен. Бензема не убийца в штрафной.
Но и Роналду забивал оооочень много голов благодаря Бензема. Бензема оооочень хорошо открывал зоны для Роналду! Посмотри голы Роналду, увидишь, как Бензема это делал.
Конечно Реалу нужен бомбардир. Просто Бензема лучший из нынешних игроков атаки Реала!
Кстати, сегодня Йович очень хорошо вышел. Понравилось, как он сыграл.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Сантус
сегодня в 01:49
Думаю претензии к нему по поводу того что не может настроить игру по максимуму.Естественно все понимают кто рулит всеми процессами в команде....но! козёл отпущения нужен.Вот он и будет.)На святое конечно голос не поднимут...)
Вот вот.
Придет другой тренер, тоже не сможет много чего поменять, пока наглец в составе рулит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:48
Месси нулевой
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Зеленыйслоник
сегодня в 01:47
Есть такие матчи, когда турнирная таблица отходит на второй план, а уж когда есть возможность зацепить очки у более титулованного соседа.......
Согласен.
Я просто про роль Эспаньола)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил da da da
сегодня в 01:47
это глоры,Вальверде со слабейшей Барсой в 21 веке дерет физрана и его мешок в 3м сезоне подряд. хотя не спорю что стилистически он не для Барсы тренер.
Бред.
Вас тащат судьи и ВАР.
Что доказало последнее Эль Класико.
Два чистых пенальти в ворота барсё, ни одного не назначили.
Гол отменили после оооочень подозрительного повтора.
Судей корпус пора уже переименовать в "барсё"!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:46
Раньше криш один справлялся. Если бы у Реала были бы мане и салах, Неймар и мбаппе, то Бензема идеально вписывался бы. Потому что те умеют забивать голы и любят это делать сами. А у Реала играют винисиус, родриго, азар, которые любят возиться, обводить, создавать пространство. Им нужен топ бомбардир
Сантус
Сантус ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:45
Не понимаю, почему все гонят на Вальверде? В чем его вина, если Суарес не реализовывает 100% моменты, если меська пешеходит, а другие стараются, чтоб он забил? Понятно ведь, что Вальверде не имеет свободу действий в команде. Только когда уйдет меська, тренер сможет выстроить свою игру. Раньше прокатывало, меська хотя бы немного бегал, а щас уже не может. Только эпизодами бегает.
Думаю претензии к нему по поводу того что не может настроить игру по максимуму.Естественно все понимают кто рулит всеми процессами в команде....но! козёл отпущения нужен.Вот он и будет.)На святое конечно голос не поднимут...)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:44
🤦‍♂️ Как же тут достал со своим Роналду.. А потом ещё обижаешься, когда тебя называют его персофаном. Да все уже забыли про этот зм, все, кроме тебя и ещё нескольких человек.
Почему это все забыли? Кто забыл?
Вы ведь тоже знаете, что ни Модрич, ни месси не заслуживали эти ЗМ.
Просто вы никогда не признаете факты.
У Месси несколько левейших ЗМ!!!
Это понимают многие.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:43
Но Эспаньол и есть аутсайдер, до невозможности
Есть такие матчи, когда турнирная таблица отходит на второй план, а уж когда есть возможность зацепить очки у более титулованного соседа.......
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 01:42
Ахахахахаха, где он тащит. Очнитесь, снимите розовые очки. Реал забивает очень мало. Нужен бомбардир. Атака у Реала никакая, забивают защитники и полузащитники. До этого три матча голевая засуха, 1 гол благодаря росту Куртуа. Реалу не нужна девятка с душой десятки. Нужен киллер в штрафной.
Голевая засуха, потому один Бензема не справляется! Бэйл и Винисиус никакие.
Так-то Реал забил барсе в Эль Класико, но отменил гол, показав повтор с непонятного ракурса. А тот повтор, с которого всё было видно, замазали. Что до этого ни разу не видел, с тех пор как ввели ВАР
da da da
da da da ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:42
Не понимаю, почему все гонят на Вальверде? В чем его вина, если Суарес не реализовывает 100% моменты, если меська пешеходит, а другие стараются, чтоб он забил? Понятно ведь, что Вальверде не имеет свободу действий в команде. Только когда уйдет меська, тренер сможет выстроить свою игру. Раньше прокатывало, меська хотя бы немного бегал, а щас уже не может. Только эпизодами бегает.
это глоры,Вальверде со слабейшей Барсой в 21 веке дерет физрана и его мешок в 3м сезоне подряд.
хотя не спорю что стилистически он не для Барсы тренер.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:42
Самый липовый зм у месси не может уже Эспанёлам забивать,позор уефалоншикам
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил eleven LC
сегодня в 01:41
Согласен. Думаю летом перейдёт. Не нужно тратить бабки на погба, санчо и тд. Всех бабки на мбаппе потратить
eleven LC
eleven LC ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 01:40
Именно так
Мбаппе подходит идеально,этот парень просто рождён играть за Реал!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:39
Не понимаю, почему все гонят на Вальверде?
В чем его вина, если Суарес не реализовывает 100% моменты, если меська пешеходит, а другие стараются, чтоб он забил?
Понятно ведь, что Вальверде не имеет свободу действий в команде.
Только когда уйдет меська, тренер сможет выстроить свою игру.
Раньше прокатывало, меська хотя бы немного бегал, а щас уже не может. Только эпизодами бегает.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:39
🤦‍♂️
Как же тут достал со своим Роналду..
А потом ещё обижаешься, когда тебя называют его персофаном.
Да все уже забыли про этот зм, все, кроме тебя и ещё нескольких человек.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:38
Ахахахахаха, где он тащит. Очнитесь, снимите розовые очки. Реал забивает очень мало. Нужен бомбардир. Атака у Реала никакая, забивают защитники и полузащитники. До этого три матча голевая засуха, 1 гол благодаря росту Куртуа. Реалу не нужна девятка с душой десятки. Нужен киллер в штрафной.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил neomessi
сегодня в 01:36
Аа, ты про Френки)
Я попутал.. думал, что ты про Вальверде)
neomessi
neomessi ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:35
Ну он то в отдельно взятом матче получил КК.
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