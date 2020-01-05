«Барселона» потеряла очки в матче с аутсайдером Примеры

сегодня, 00:55

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с аутсайдером первенства «Эспаньолом». После этой победы сине-гранатовые продолжают лидировать в лиге (40 очков), обгоняя «Реал» по дополнительным показателям. «Эспаньол» - первый с конца (11 очков).

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Барселона» 2:2 (1:0)

Голы: Лопес 23, Ву 88 - Суарес 50, Видаль 59

«Эспаньол»: Лопес (Итурраспе 67), Лопес, Налдо, Эспиноcа, Вила, Виктор Гомес (Варгас 63), Лопес (Итурраспе 67), Марк Рока, Мелендо (Ву 74), Кальери, Дардер

Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Видаль 46), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Суарес, Гризманн (Нелсон Семеду 80)

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Хулиан 36, Марк Рока 62, де Йонг 66, де Йонг 75

Удаления: де Йонг 75

Ранее «Атлетико» одолел «Леванте».