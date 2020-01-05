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«Вильярреал» добился волевой победы над «Реалом Сосьедад»

сегодня, 17:54
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Вильярреал» выиграл «Реал Сосьедад» во встрече 19-го тура чемпионата Испании. «Желтая субмарина» (28 очков) занимает девятое место в таблице, сан-себастьянцы (31 балл) - пятые.

«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 1:2 (1:0)
Голы: Виллиан Жозе 22 - Тригерос 58 (пенальти), Касорла 72

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Диего Льоренте, Субельдия (Ле Норман 62), Начо Монреаль, Гевара Лахо (Янузай 78), Мерино, Порту, Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак 71)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Хави Кинтилья (Морено 60), Иборра, Чуквуэзе (Пенья 83), Замбо Ангисса, Тригерос, Гомес (Касорла 61), Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Субельдия 30, Пау Торрес 55, Гаспар 61, Морено 65, Сальдуа 70, Гевара Лахо 72, Альбиоль 77, Янузай 85, Порту 90+6

Ранее «Барселона» потеряла очки в каталонском дерби с «Эспаньолом».

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:09
Не ожиданный результат. С победой подлодку!
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