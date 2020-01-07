Вандалы изуродовали статую Санчеса в Чили

сегодня, 09:24

Чилийские вандалы нанесли ущерб статуе полузащитника «Интера» , расположенной в городе Токопилья, где родилися 31-летний футболист.

Злоумышленники повредили переднюю часть головы и правую ногу статуи.

Местные жители удивились этому инциденту, так как Санчес является одним из самых популярных игроков сборной Чили. Он дважды помогал команде победить на Кубке Америки, а также становился серебряным призером Кубка конфедераций.

Тем временем в Швеции вандалы не могут оставить в покое статую Златана Ибрагимовича.