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Вандалы изуродовали статую Санчеса в Чили

сегодня, 09:24

Чилийские вандалы нанесли ущерб статуе полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса, расположенной в городе Токопилья, где родилися 31-летний футболист.

Злоумышленники повредили переднюю часть головы и правую ногу статуи.

Местные жители удивились этому инциденту, так как Санчес является одним из самых популярных игроков сборной Чили. Он дважды помогал команде победить на Кубке Америки, а также становился серебряным призером Кубка конфедераций.

Санчес

Тем временем в Швеции вандалы не могут оставить в покое статую Златана Ибрагимовича.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:40
Сначала ставят, потом уродуют....
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