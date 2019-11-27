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Ультрас «Катании» избили генерального директора клуба

сегодня, 14:28

Сообщается, что ультрас «Катании» избили генерального директора клуба Пьетро Ло Монако

65-летний директор, который работал в клубе уже много лет, собирался встретиться с командой в одном из отелей накануне матча. Однако его окружили 10 ультрас в масках и начали избивать. Ло Монако обратился в полицию, а команда настолько была поражена происходящим, что отказалась от запланированного матча в Кубке Италии. 

Вчера на пресс-конференции Ло Монако объявил о своей отставке. Напомним, что в данный момент «Катания» выступает в Серии С.

Ранее ходили слухи, что «Катанию» может возглавить Массимо Каррера

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   87 / 866
сегодня в 15:25
И как только на дедулю рука поднялась???(((
Питер Ман
Питер Ман
   61 / 866
сегодня в 15:21
Каррера в этом замешан, наверно обиделся что его не взяли и что сидит без работы
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:11
Деда жаль.
Василий 50
Василий 50
   472 / 866
сегодня в 14:58
Ловят?
Bordend
Bordend
   504 / 866
сегодня в 14:43
    ДСА
    ДСА
       332 / 866
    сегодня в 14:39
    Теперь Каррера туда не поедет.
    Юррыч
    Юррыч
       441 / 866
    сегодня в 14:36
    Наверное, достали своей игрой.
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