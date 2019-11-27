сегодня, 14:28

Сообщается, что ультрас «Катании» избили генерального директора клуба Пьетро Ло Монако.

65-летний директор, который работал в клубе уже много лет, собирался встретиться с командой в одном из отелей накануне матча. Однако его окружили 10 ультрас в масках и начали избивать. Ло Монако обратился в полицию, а команда настолько была поражена происходящим, что отказалась от запланированного матча в Кубке Италии.

Вчера на пресс-конференции Ло Монако объявил о своей отставке. Напомним, что в данный момент «Катания» выступает в Серии С.

Ранее ходили слухи, что «Катанию» может возглавить Массимо Каррера.