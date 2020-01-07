«Галатасарай» хочет перехватить у киевского «Динамо» форварда Бенито

сегодня, 13:16

По информации турецких СМИ , «Галатасарай» хочет перехватить у киевского «Динамо» нападающего Бенито.

Стамбульскому клубу требуется укрепить линию нападения, нигерский форвард, по мнению руководства, должен отлично справиться с этой задачей.

Однако, киевское «Динамо» недавно объявило о контракте с Бенито сроком в 3,5 года. Соглашение будет подписано 10 января, если он успешно пройдет медобследование.

Отметим, что ранее Бенито выступал за «Тамбов». Провел 35 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.