Сульшер: «Мы уже переворачивали результат после домашней неудачи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

С первого и особенно со второго пропущенного мяча нам было тяжело разобраться с ситуацией. Во втором тайме мы показали хорошую реакцию, а при счёте 0:0 в первой половине матча игра была на встречных курсах.

Мы не слишком хорошо справлялись с этим построением «Сити». Хотя мы знаем, что они могут играть вот так. В прошлом сезоне таким образом они победили «Челси» со счётом 5:0.