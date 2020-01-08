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Сульшер: «Мы уже переворачивали результат после домашней неудачи»

сегодня, 01:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

С первого и особенно со второго пропущенного мяча нам было тяжело разобраться с ситуацией. Во втором тайме мы показали хорошую реакцию, а при счёте 0:0 в первой половине матча игра была на встречных курсах. 

Мы не слишком хорошо справлялись с этим построением «Сити». Хотя мы знаем, что они могут играть вот так. В прошлом сезоне таким образом они победили «Челси» со счётом 5:0.

Мы уже переворачивали результат после домашней неудачи. ПСЖ – последний пример, так что мы должны верить в то, что сможем показать игру [на «Этихаде»].

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:01
В ответке можно дубль выставлять, шансов нет!!!
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