ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Играть без „девятки“ – мастер-класс? А если бы мы не победили?»

сегодня, 01:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги прокомментировал отсутствие в стартовом составе «горожан» чистого нападающего.

Решение сыграть без «девятки» – мастер-класс? Почему это мастер-класс? Хотелось бы знать, что люди говорили в начале встречи, когда увидели, что мы играем без Агуэро и Жезуса. Мы победили и мы гениальны, но если бы мы не выиграли, я знаю, что бы было потом. Мы хотели контролировать контратаки МЮ, потому что у них замечательная команда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар: «Винисиус и Родриго станут намного сильнее, чем сейчас»
Сегодня, 02:40 Комментарии0
Гвардиола: «Мы не должны забывать, кто наш соперник. Это ещё не конец»
Сегодня, 02:11 Комментарии0
Сульшер: «Мы уже переворачивали результат после домашней неудачи»
Сегодня, 01:49 Комментарии1
Бернарду Силва: «К перерыву мы могли вести в 4-5 мячей»
Сегодня, 01:12 Комментарии2
Неймар: «Надеюсь, что этот год будет лучше, чем прошлый»
Вчера, 22:17 Комментарии1
Неймар: «Мы можем победить в Лиге чемпионов»
Вчера, 21:59 Комментарии22
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100