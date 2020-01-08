Гвардиола: «Играть без „девятки“ – мастер-класс? А если бы мы не победили?»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги прокомментировал отсутствие в стартовом составе «горожан» чистого нападающего.

Решение сыграть без «девятки» – мастер-класс? Почему это мастер-класс? Хотелось бы знать, что люди говорили в начале встречи, когда увидели, что мы играем без Агуэро и Жезуса. Мы победили и мы гениальны, но если бы мы не выиграли, я знаю, что бы было потом. Мы хотели контролировать контратаки МЮ , потому что у них замечательная команда.