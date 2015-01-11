Слуцкий: «Нецид летит на наш первый сбор, Секу — нет»

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11 января 2015, 13:08

ЦСКА дал комментарий перед первым тренировочным сбором команды.



– Нецид летит с нами на сбор. Правда, у Томаша небольшая травма голеностопа. Ему еще дней десять потребуется на восстановление. В принципе никто не скрывает, что его контракт рассчитан еще на полгода. Мы готовы к тому, что он, начав подготовку с нами, покинет команду по ходу сбора и Главный тренердал комментарий перед первым тренировочным сбором команды.– Нецид летит с нами на сбор. Правда, у Томаша небольшая травма голеностопа. Ему еще дней десять потребуется на восстановление. В принципе никто не скрывает, что его контракт рассчитан еще на полгода. Мы готовы к тому, что он, начав подготовку с нами, покинет команду по ходу сбора и перейдет в другой клуб . Если он останется, то, учитывая, что у нас не так много форвардов, это тоже будет неплохо. Посмотрим, как будут развиваться события.





Секу на сбор с нами не едет. У него возникли небольшие сложности с паспортом. Кроме того, насколько я знаю, у него уже есть конкретные варианты продолжения карьеры – продажа или аренда. Скорее всего, какой-то из них ему подойдет.