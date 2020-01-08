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Линекер подколол «Манчестер Юнайтед» во время игры с «Ман Сити»

сегодня, 09:44
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Линекер в твиттере подколол «Манчестер Юнайтед» во время полуфинального матча Кубка английской Лиги против «Манчестер Сити».

Слава Богу, что полуфинальная жеребьевка не свела между собой двух гигантов Премьер-Лиги.


Судя по всему, Линекер считает гигантом АПЛ «Лестер», вместо МЮ. «Лисы» в полуфинале Кубка Англии сыграют против «Астон Виллы».

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beefs
beefs ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:18
Почему не прошла моя ставка? 06:33 ВЧЕРА 23:00 ВЧЕРА Реймс - Страсбур Группа Рината Дасаева победа хозяев 2.2 100
Потому что счёт 0:0 (осн. время, а это кубок).
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 10:05
Ждём коммент "Так себе аналитика" ))
cska plus
cska plus
сегодня в 10:04
Это не подкол а оскорбление.
Рома Олейник
Рома Олейник ответил VAN ARM
сегодня в 10:02
сити можно поздравить с победой в финале)))
Всё верно. Надо же Гуардиоле хоть один турнир в сезоне выиграть ))
Foxes
Foxes ответил VAN ARM
сегодня в 09:58
сити можно поздравить с победой в финале)))
Не торопись, а то успеешь!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:58
Почему не прошла моя ставка?
06:33
ВЧЕРА 23:00
ВЧЕРА
Реймс - Страсбур
Группа Рината Дасаева
победа хозяев 2.2 100
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:56
сити можно поздравить с победой в финале)))
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