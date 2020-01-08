Линекер подколол «Манчестер Юнайтед» во время игры с «Ман Сити»

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Линекер в твиттере подколол «Манчестер Юнайтед» во время полуфинального матча Кубка английской Лиги против «Манчестер Сити».
Слава Богу, что полуфинальная жеребьевка не свела между собой двух гигантов Премьер-Лиги.
Thank heavens the semifinal draw kept the 2 Premier League giants apart. 😉— Gary Lineker (@GaryLineker) 7 января 2020 г.
Судя по всему, Линекер считает гигантом АПЛ «Лестер», вместо МЮ. «Лисы» в полуфинале Кубка Англии сыграют против «Астон Виллы».
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06:33
ВЧЕРА 23:00
ВЧЕРА
Реймс - Страсбур
Группа Рината Дасаева
победа хозяев 2.2 100