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«Спартак» назначил нового скаута, им стал немец Артур Вольф

сегодня, 10:30

Бывший футболист-любитель Артур Вольф получил должность скаута «Спартака».

39-летний специалист подписал с московским клубом двухлетний контракт. Вольф будет отвечать за немецкий, польский и греческий рынок.

Тем временем полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о возможном подписании нового контракта с клубом.

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МапС
МапС
сегодня в 11:36
Ну всё, терь весь немецкий неликвид наш!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:26
Бывший футболист-любитель -этим всё сказано...
Великолепный
Великолепный ответил Hезнайка
сегодня в 11:15
Уже даже Рейнгольд не верит в 🐷🐽......😀
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 11:13
Бледно-розовые, чуя хвостиками пожар "стыков" на пердив, пытаются перевести клуб на немецкие рельсы. Даже уже не смешно.
А: формат рельсов не совпадает;
Б: помнится, ещё один"мешок" пытался на итальянские встать. Результат известен.
😜
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
сегодня в 11:10
Ахтунг!!! Ахтунг!!! Ми есть Спатак!!!
Весной новой схемой будут играть, как тевтонцы - свиньей )))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:07
Спартак уже становится немчурой теперь вдвойне ненавижу
Брулин
Брулин
сегодня в 11:02
Жаль, что не Мистер Вульф из криминального чтива.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:55
"Спартак" явно метит в бундеслигу.
makkie
makkie
сегодня в 10:54
От казаского итальянца Трабукки к таджикскому немцу Вольфу - забавно :))))

Ну а в целом, лишь бы работал хорошо.
А то у нас как в России - замечают талантов, когда их стоимость к 15-30 млн подымется. Перспективных мальцов за копейки почти никто не берет.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Leha-ha50
сегодня в 10:53
Ахтунг!!! Ахтунг!!! Ми есть Спатак!!!
🤣🤣🤣🤣
Зачёт!!! 👍
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:48
Построят в Спартаке "немецкую машину"...из российских запчастей...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:40
Ахтунг!!! Ахтунг!!! Ми есть Спатак!!!
max74
max74
сегодня в 10:37
Из одной крайности в другую
Hезнайка
Hезнайка
сегодня в 10:35
Теперь Спартак точно будет крут!
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