«Спартак» назначил нового скаута, им стал немец Артур Вольф

Бывший футболист-любитель Артур Вольф получил должность скаута «Спартака».
39-летний специалист подписал с московским клубом двухлетний контракт. Вольф будет отвечать за немецкий, польский и греческий рынок.
Тем временем полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о возможном подписании нового контракта с клубом.
А: формат рельсов не совпадает;
Б: помнится, ещё один"мешок" пытался на итальянские встать. Результат известен.
😜
А: формат рельсов не совпадает;
Б: помнится, ещё один"мешок" пытался на итальянские встать. Результат известен.
😜
Ну а в целом, лишь бы работал хорошо.
А то у нас как в России - замечают талантов, когда их стоимость к 15-30 млн подымется. Перспективных мальцов за копейки почти никто не берет.
Ну а в целом, лишь бы работал хорошо.
А то у нас как в России - замечают талантов, когда их стоимость к 15-30 млн подымется. Перспективных мальцов за копейки почти никто не берет.
Зачёт!!! 👍
Зачёт!!! 👍