«Енисей» хочет назначить Тарханова главным тренером

«Енисей» определился с основным кандидатом на пост главного тренера.

Новое руководство красноярского клуба хочет назначить вице-президента «Пюника» на наставника. Однако сам 65-летний специалист не подтвердил факт переговоров:

Такая информация, видимо, пошла после того, как в конце декабря я ездил в Красноярск на футбольный матч. Я там всех знаю, но разговора, чтобы возглавить «Енисей», не было. Если поступит конкретное предложение? Пока не могу ничего не ответить.