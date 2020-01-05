«Енисей» хочет назначить Тарханова главным тренером

«Енисей» определился с основным кандидатом на пост главного тренера.
Новое руководство красноярского клуба хочет назначить вице-президента «Пюника» Александра Тарханова на наставника. Однако сам 65-летний специалист не подтвердил факт переговоров:
Такая информация, видимо, пошла после того, как в конце декабря я ездил в Красноярск на футбольный матч. Я там всех знаю, но разговора, чтобы возглавить «Енисей», не было. Если поступит конкретное предложение? Пока не могу ничего не ответить.
«Енисей» до сих пор, несмотря на появлявшуюся ранее информацию, не уволил действующего главного тренера Юрия Газзаева.