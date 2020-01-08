Дзаньоло: «Не думал, что так скоро стану лидером „Ромы“»

Полузащитник «Ромы» в интервью DAZN признался, что не рассчитывал так быстро стать одним из лидеров команды.

Я знал, что смогу стать одним из лучших, но не осознавал, что это произойдет так скоро.

Мне всегда больше нравилось играть в качестве треквартиста, но с моими характеристиками я также могу играть в центре поля или на фланге. Я еще не вижу себя в определенной роли, потому что все еще развиваюсь как игрок.