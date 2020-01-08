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Дзаньоло: «Не думал, что так скоро стану лидером „Ромы“»

сегодня, 15:08

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в интервью DAZN признался, что не рассчитывал так быстро стать одним из лидеров команды. 

Я знал, что смогу стать одним из лучших, но не осознавал, что это произойдет так скоро. 

Мне всегда больше нравилось играть в качестве треквартиста, но с моими характеристиками я также могу играть в центре поля или на фланге. Я еще не вижу себя в определенной роли, потому что все еще развиваюсь как игрок. 

Недавно стало известно, что Дзаньоло может пропустить матч 19-го тура Серии А против «Ювентуса» из-за травмы.

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