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Рэшфорд: «Шанс на камбэк во втором матче с „Ман Сити“ дал Де Хеа, а не я»

сегодня, 13:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинале Кубка английской Лиги от «Манчестер Сити».

Не считаю, что именно мой гол дал нам шанс. Де Хеа сделал три или четыре сейва превосходного уровня, и поэтому мы все еще в игре. Это надо понимать.

«Сити» немного изменились с нашей последней встречи. Может быть, нам придется немного больше адаптироваться на поле, и попытаться больше контролировать игру. «Ман Сити» - хорошая команда, но мы должны ожидать большего от самих себя.

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