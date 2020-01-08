Рэшфорд: «Шанс на камбэк во втором матче с „Ман Сити“ дал Де Хеа, а не я»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинале Кубка английской Лиги от «Манчестер Сити».

Не считаю, что именно мой гол дал нам шанс. Де Хеа сделал три или четыре сейва превосходного уровня, и поэтому мы все еще в игре. Это надо понимать.

«Сити» немного изменились с нашей последней встречи. Может быть, нам придется немного больше адаптироваться на поле, и попытаться больше контролировать игру. «Ман Сити» - хорошая команда, но мы должны ожидать большего от самих себя.