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Реднапп: «У „Тоттенхэма“ странный период, но у Жозе нет волшебной палочки»

сегодня, 13:16

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился мыслями относительно выступлений своего бывшего клуба в текущем сезоне.

У «Тоттенхэма» сейчас странный период, который, если присмотреться, подзатянулся. Последние 25 игр с Почеттино во главе команда показывала результат, а потом, по неизвестной причине, начался длинный период плохой формы.

В настоящий момент их результат скачет вверх-вниз. В клуб пришел Жозе, мы знаем, что он добивался потрясающих результатов, но ни у кого нет волшебной палочки. На данный момент команда просто выглядит не так, как надо.

На данный момент «шпоры» занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. В прошлом туре лондонцы уступили «Саутгемптону». 

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VIPded
VIPded
сегодня в 13:33
Асопливый только ухудшит ситуацию...
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