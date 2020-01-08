Реднапп: «У „Тоттенхэма“ странный период, но у Жозе нет волшебной палочки»

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» поделился мыслями относительно выступлений своего бывшего клуба в текущем сезоне.

У «Тоттенхэма» сейчас странный период, который, если присмотреться, подзатянулся. Последние 25 игр с Почеттино во главе команда показывала результат, а потом, по неизвестной причине, начался длинный период плохой формы.

В настоящий момент их результат скачет вверх-вниз. В клуб пришел Жозе, мы знаем, что он добивался потрясающих результатов, но ни у кого нет волшебной палочки. На данный момент команда просто выглядит не так, как надо.