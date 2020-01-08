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Эрмосо: «„Барсе“ приходится несладко, если Месси не чувствует игру»

сегодня, 14:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо поделился мыслями об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси накануне матча Суперкубка Испании.

Все знают, что демонстрирует Лео на протяжении стольких лет. Это игрок, создающий разницу. Таких много в «Барсе», но в особенности - это Месси. Он показывает эту игру уже очень долго. Он вроде бы стоит, но при этом играет. Всю карьеру он помогает и толкает «Барсу» вперед.

Команда спокойна, когда знает, что в составе есть такой игрок, который может помочь в решающий момент. Мы играли против Месси много раз., и сейчас нам предстоит еще один матч, но мы не должны уделять ему больше внимания, чем остальным игрокам.

Когда он чувствует себя не очень хорошо на поле, то «Барсе» приходится несладко. Его игра в большей степени построена на ощущениях, он руководит ею. Это делает ситуацию сложнее.

Тем временем уже известна заявка «Барселоны» на предстоящий полуфинал.

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The Method Man
The Method Man
сегодня в 14:41
Тут шансы 50\50
барса может и не пройти Атлетов
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 14:36
Единственный шанс победить барсу, это атаковать. Нельзя ставить оборонительный футбол против них. Месси любую оборону может вскрыть. Нужно накрывать прессингом и давить. Нельзя давать мяч месси, иначе пощады не ждите. Но если соперник поведёт в счете и начнёт прессинговать, то Барсу легко можно застать врасплох и месси ничем не поможет.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 14:25
Суньте ему в рот, ложку) что бы так сказать почувствовал
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