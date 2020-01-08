Эрмосо: «„Барсе“ приходится несладко, если Месси не чувствует игру»

Защитник «Атлетико» поделился мыслями об игре форварда «Барселоны» накануне матча Суперкубка Испании.

Все знают, что демонстрирует Лео на протяжении стольких лет. Это игрок, создающий разницу. Таких много в «Барсе», но в особенности - это Месси. Он показывает эту игру уже очень долго. Он вроде бы стоит, но при этом играет. Всю карьеру он помогает и толкает «Барсу» вперед.

Команда спокойна, когда знает, что в составе есть такой игрок, который может помочь в решающий момент. Мы играли против Месси много раз., и сейчас нам предстоит еще один матч, но мы не должны уделять ему больше внимания, чем остальным игрокам.

Когда он чувствует себя не очень хорошо на поле, то «Барсе» приходится несладко. Его игра в большей степени построена на ощущениях, он руководит ею. Это делает ситуацию сложнее.