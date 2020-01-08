«Урал» намерен арендовать Жамалетдинова

«Урал» заинтересован в аренде форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Футболист проведет с екатеринбургской командой первый зимний сбор. По итогам сбора «Урал» решит, подписывать ли соглашение с Жамалетдиновым.
22-летний нападающий выступает на правах аренды за «Лех». Польский клуб разрешил игроку отправиться в расположение «Урала». Если Жамалетдинов не подойдет екатеринбуржцам, «Лех» будет готов вернуть его ЦСКА досрочно.
В текущем сезоне нападающий сыграл в двух матчах за первую команду «Леха», результативными действиями он не отметился.
Напомним, что ранее Жамалетдинов продлил контракт с ЦСКА.
По приходу в Урал ждём *откровенное* вью мегаталанта, как в ЦСКА, а потом и в Лехе, гады тренера не дали себя проявить(
По приходу в Урал ждём *откровенное* вью мегаталанта, как в ЦСКА, а потом и в Лехе, гады тренера не дали себя проявить(