Вальверде: «Я не думаю, что у Видаля был офсайд»

сегодня, 04:22

Наставник «Барселоны» после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании прокомментировал гол защитника своей команды Жерара Пике, который был отменён VAR . Система видеопомощи арбитрам выявила офсайд у , который сделал голевую передачу на Пике.