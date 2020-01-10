Вальверде: «Я не думаю, что у Видаля был офсайд»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании прокомментировал гол защитника своей команды Жерара Пике, который был отменён VAR. Система видеопомощи арбитрам выявила офсайд у Артуро Видаля, который сделал голевую передачу на Пике.
Посмотрев повтор эпизода, я не думаю, что у Артуро Видаля был офсайд. Всё выглядело так, что он был на одном-двух миллиметрах [впереди]. Очень трудно поймать идеальную линию между двумя игроками. Предполагалось, что VAR должен быть более справедлив.