Бутенко: «Назначение Кашшаи - ожидаемый шаг»

Бывший арбитр Андрей Бутенко поделился мнением о назначении венгерского экс-судьи Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС :

Это прогнозируемый и ожидаемый шаг: когда Кашшаи завершил карьеру, было предполагаемо, что он перейдет на руководящую должность. Он является арбитром высокого уровня, обслуживал топовые матчи. Как у него получится дальше на новой должности - только время покажет.

Сергей Фурса обладает нужными качествами и знаниями. Насколько будет удачной его деятельность, опять же сказать сейчас трудно.