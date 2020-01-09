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Бутенко: «Назначение Кашшаи - ожидаемый шаг»

сегодня, 21:15

Бывший арбитр Андрей Бутенко поделился мнением о назначении венгерского экс-судьи Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС:

Это прогнозируемый и ожидаемый шаг: когда Кашшаи завершил карьеру, было предполагаемо, что он перейдет на руководящую должность. Он является арбитром высокого уровня, обслуживал топовые матчи. Как у него получится дальше на новой должности - только время покажет.

Сергей Фурса обладает нужными качествами и знаниями. Насколько будет удачной его деятельность, опять же сказать сейчас трудно.

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