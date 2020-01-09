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Хачатурянц: «Кашшаи является профессиональным и независимым человеком»

сегодня, 19:01

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС:

РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи на его посту - управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ.

Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:54
Посмотрим, что за гусь мадьярский, этот Кашей-Бессмертный. Сундук с яйцом, где будет стоять интересно?). Ну игла, то понятно у кого будет)). Тут к бабке не ходи).
cska1948
cska1948
сегодня в 19:47
Какой же Кашшаи независимый, если зарплату будет получать от РФС? Или он альтруист и будет работать бесплатно?
beefs
beefs
сегодня в 19:26
К маю сбежит...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:10
С предпринимательской жилкой!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:05
На Чакира, Кашшая, Оливера и Скомину не только Ашот, но и азер молится. Тут он с армянами солидарен. Аха-ха)
wingback
wingback
сегодня в 19:05
К тому же не армяха...
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