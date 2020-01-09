Очевидное и вероятное. Кто будет судить судей?

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В российском футболе произошли важные назначения, и «Соккер.ру» готовится к новым чудесам. С такими-то иллюзионистами!

Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования, и мы наше пессимистичное «фи!» высказали сразу: судить лучше не станут. Во всяком случае, сразу. И да, конечно, Егорова нужно было убирать, потому что человек оказался совершенно некомпетентен в своей должности, если не сказать больше. Но для большего нужны доказательства, это всем известно, так что в этом месте многозначительно промолчим.

А после театральной паузы продолжим, ведь тут подъехали горячие новости. Во-первых, напомним, что еще в конце прошлого года стало известно о структурных изменениях в российском судействе. Председателем судейского комитета РФС стал Ашот Хачатурянц, а департамент судейства и инспектирования, которым командовал Александр Егоров, разделили на два отдельных департамента — департамент судейства и департамент инспектирования.

Это логичное решение, в отличие от драконовской меры, запрещающей официальным лицам комментировать действия арбитров и вообще всё, что связано с судейством в российском футболе. Но сейчас не об этом, а о новых высокопоставленных служителях Фемиды в российском футболе. Итак, департамент судейства возглавил иностранец — арбитр ФИФА , любимый рефери украинцев и «Баварии», венгр Виктор Кашшаи.

Департаментом инспектирования отныне заведует Сергей Фурса, бывший российский арбитр, который на момент назначения занимал должность директора интерната в академии «Зенита» (впоследствии информацию на официальном сайте «сине-бело-голубых» подкорректировали). Хочется пожелать новым руководителям российского судейства энергии, терпения и справедливости. И профессионализма с большой буквы «П». Его — в первую очередь.

Кто такой Виктор Кашшаи?

Венгерский арбитр — а я думаю, мы пока еще можем по инерции называть его арбитром, ведь последний свой матч Кашшаи отработал две недели назад, а о завершении карьеры объявил 10 дней назад, с 24 лет работал на матчах чемпионата Венгрии, а в 2003 году получил статус «арбитр ФИФА », с которым не расставался на протяжении 16 лет.

У Виктора солидный послужной список: он судил финальную игру пекинской Олимпиады 2008 года, когда Анхель Ди Мария забил единственный мяч в ворота нигерийцев, а Лео Месси стал Олимпийским чемпионом. Также Кашшаи работал на ЧМ -2010 в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине, а между этими турнирами случился пик его карьеры, ознаменованный финалом Лиги чемпионов-2010/11 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (3:1).

А вот на Евро-2012 Кашшаи и его бригаду подстерегал большой скандал: венгры не засчитали чистый гол украинцев в ворота сборной Англии. Один из помощников Виктора на линии не заметил, что Джон Терри выносит мяч уже из-за линии ворот. С кем не бывает? Попутно сильный резонанс вызвало спорное по многим эпизодам судейство уже самого Кашшаи в матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона». Здесь он был «на стороне» мюнхенцев, которых несколько лет спустя «убьет» в соперничестве с «Реалом».

Несмотря на периодические скандалы, Кашшаи — один из успешнейших арбитров начала XXI века. Он поработал на Евро-2016, видел с нескольких метров фирменный разбег Дзадзы в четвертьфинале Германия — Италия, судил клубный чемпионат мира, еврокубки, матчи отборочных турниров под эгидой УЕФА и Лигу наций. А в последние пару лет нашел себе непыльную и прибыльную подработку в Саудовской Аравии: за 2 года отсудил 25 матчей тамошнего чемпионата за хорошие гонорары.

Собственно, в Саудовской Аравии венгр провел свой последний матч в карьере арбитра. Теперь займется административной работой в России, где на него возлагают большие надежды и президент РФС Александр Дюков:

РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

И председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц:

Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ.

Кто такой Сергей Фурса?

Сергею Фурсе уже 60 лет, в прошлом он арбитр (начинал судить еще в СССР ) и инспектор. Живет и работает в Санкт-Петербурге, причем в последние годы работал в структуре «Зенита», занимая пост директора интерната в академии, то есть от вопросов, напрямую связанных с судейством, по основному роду деятельности был далек. При этом, по словам президента РФС Дюкова, принимал активное участие в разработке судейской реформы, по итогам которой получил высокую должность. Занимательно, не правда ли?

Таким образом, у нас сложился большой судейский треугольник: Хачатурянц в качестве распорядителя, а чуть ниже еще две вершины — глава судейства Кашшаи и глава инспектирования Фурса. Хачатурянц, хочется верить, сумеет остаться фигурой независимой, от иностранца Кашшаи ждем смелых кадровых решений: должен учинить разгон арбитрам, которые для него сейчас все на одно лицо, простые подчиненные.