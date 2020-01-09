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Бартфельд: «Может, в начале у Кашшаи получится неплохо, но это ненадолго»

сегодня, 21:23

Бывший судейский инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд прокомментировал назначение венгерского экс-арбитра Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС:

 Розетти проводил свою линию, никто ему не мешал. Но потом начались непонятные вещи, отсутствие взаимопонимания, и он ушел, потому что работать больше не мог. Может, в начальной стадии у Кашшаи получится неплохо, но это будет где-то полгода. Мы все не должны забывать, где живем. Мы россияне, у нас все вопросы решаются через мат, резкие слова.

Напомним, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.

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