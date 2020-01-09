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Сергей Фурса: «Для меня честь возглавить департамент инспектирования»

сегодня, 19:05

Бывший арбитр Сергей Фурса прокомментировал свое назначение на пост руководителя департамента инспектирования:

Спасибо руководству РФС за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии.​

Напомним, что бывший венгерский судья Виктор Кашшаи назначен на пост руководителя департамента судейства РФС.

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makkie
makkie ответил wingback
сегодня в 19:57
Кто скажет, этот фурса за хряков свистел или за коней?
Сергей Фурса покинул пост директор интерната "Газпром"-Академии "Зенита", сказал представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:47
За такую должность "спасибо" не говорят. Уже благодарит, а значит обязан, руководству. А, кто руководство?).
wingback
wingback
сегодня в 19:08
Кто скажет, этот фурса за хряков свистел или за коней?
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