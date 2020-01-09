Сергей Фурса: «Для меня честь возглавить департамент инспектирования»

Бывший арбитр Сергей Фурса прокомментировал свое назначение на пост руководителя департамента инспектирования:

Спасибо руководству РФС за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии.​