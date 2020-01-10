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Коке пропустит матч против «Реала»

сегодня, 13:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико12.01.2020 в 21:00 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Коке будет вынужден пропустить поединок против «Реала» в Суперкубке Испании.

Причина - футболист получил травму в матче против «Барселоны». Точные сроки восстановления игрока станут позднее.

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Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:29
Писец!
Только от травмы отошёл!
И опять двадцать пять!
Здоровья!
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