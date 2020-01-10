Коке пропустит матч против «Реала»

Полузащитник «Атлетико» Коке будет вынужден пропустить поединок против «Реала» в Суперкубке Испании.
Причина - футболист получил травму в матче против «Барселоны». Точные сроки восстановления игрока станут позднее.
Полузащитник «Атлетико» Коке будет вынужден пропустить поединок против «Реала» в Суперкубке Испании.
Причина - футболист получил травму в матче против «Барселоны». Точные сроки восстановления игрока станут позднее.
Только от травмы отошёл!
И опять двадцать пять!
Здоровья!
Только от травмы отошёл!
И опять двадцать пять!
Здоровья!