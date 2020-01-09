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Зидан: «Пока что Бэйл не готов сыграть в финале Суперкубка»

сегодня, 07:54
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Валенсией» (3:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании оценил готовность вингера «сливочных» Гарета Бэйла сыграть в решающем матче турнира. Напомним, у валлийского хавбека была выявлена респираторная инфекция.

На данный момент Бэйл не готов. На этой неделе он ещё не тренировался. Мы должны переговорить с врачами. Важно то, что сегодня сделали наши игроки. Мы довольны этим матчем.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» - «Атлетико».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:02
Как с дитем малым возятся.
drug01
drug01
сегодня в 08:37
Тренеру видней
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:31
Не готов,в "Реале" замена всегда найдётся.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:18
Он давно не готов
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:59
Как же он зае...л всех..........иди домой!!!!!!!!!!!!
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