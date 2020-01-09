Зидан: «Пока что Бэйл не готов сыграть в финале Суперкубка»

Главный тренер «Реала» после победы над «Валенсией» (3:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании оценил готовность вингера «сливочных» сыграть в решающем матче турнира. Напомним, у валлийского хавбека была выявлена респираторная инфекция.

На данный момент Бэйл не готов. На этой неделе он ещё не тренировался. Мы должны переговорить с врачами. Важно то, что сегодня сделали наши игроки. Мы довольны этим матчем.