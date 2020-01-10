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Фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи 5 лет за оскорбления Стерлинга

сегодня, 19:15

Фанат «Манчестер Сити» за оскорбления на расовой почве в адрес хавбека «горожан» Рахима Стерлинга наказан запретом на посещение матчей.

58-летний мужчина выкрикивал расистские оскорбления во время матча МС с «Борнмутом» в декабре 2018 года.

В свое оправдание в суде мужчина заявил, что подвергся эмоциям и сожалеет о случившемся. Сам Стерлинг не слышал оскорблений, об этом ему рассказали другие фанаты.

В итоге суд вынес вердикт о запрете посещения футбольных матчей на 5 лет и 200 часам общественных работ.

Также недавно был арестован болельщик «Челси», оскорблявший игрока «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина на расовой почве.

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ДСА
ДСА
сегодня в 19:26
На стадион приходят покричать.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:21
"Сам Стерлинг не слышал оскорблений, об этом ему рассказали другие фанаты"

Сами фанаты не слышали оскорблений, но видели по лицу мужчины, что он подумал "о чем-то так".
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