Фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи 5 лет за оскорбления Стерлинга

Фанат «Манчестер Сити» за оскорбления на расовой почве в адрес хавбека «горожан» Рахима Стерлинга наказан запретом на посещение матчей.
58-летний мужчина выкрикивал расистские оскорбления во время матча МС с «Борнмутом» в декабре 2018 года.
В свое оправдание в суде мужчина заявил, что подвергся эмоциям и сожалеет о случившемся. Сам Стерлинг не слышал оскорблений, об этом ему рассказали другие фанаты.
В итоге суд вынес вердикт о запрете посещения футбольных матчей на 5 лет и 200 часам общественных работ.
Также недавно был арестован болельщик «Челси», оскорблявший игрока «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина на расовой почве.
Сами фанаты не слышали оскорблений, но видели по лицу мужчины, что он подумал "о чем-то так".
Сами фанаты не слышали оскорблений, но видели по лицу мужчины, что он подумал "о чем-то так".